Marcelino Iglesias defiende que la JEC validó llamar a votantes durante las campañas electorales

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, ha defendido este jueves que la Junta Electoral Central (JEC) "validó en su día" que se pueda enviar "mensajes telefónicos" a los votantes durante las campañas electorales, siempre y cuando sea a través de los teléfonos fijos.

El socialista ha explicado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, que el PSOE de Aragón ha "aprovechado" su voz para comunicar a los aragoneses que "el PP no aprobó el incremento de las pensiones en el Congreso".

Al ser preguntado por las razones por las que no explicó en su audio que, en el decreto que incluía la revalorización de las pensiones, estaban incluidas otras medidas del escudo social, como la moratoria antidesahucios, Iglesias se ha escudado en que "contar una historia completa en una campaña electoral, en un mensaje telefónico, es complicado".

Dicho esto, ha explicado que estas estrategias se pueden llevar a cabo solo a través de los teléfonos fijos, puesto que llamar a teléfonos móviles "supondría tener una base de datos ilegal".

ALEGRÍA, "LA MEJOR CANDIDATA" QUE HA TENIDO ARAGÓN

En otro orden de cosas, el expresidente autonómico ha trasladado su apoyo a la candidata socialista en las elecciones aragonesas, Pilar Alegría, quién, en su opinión, es "la mejor candidata que nunca ha tenido Aragón".

Sin embargo, ha admitido que "las encuestas no han ido bien" para el PSOE, con resultados por debajo de los 20 escaños para los socialistas. Estos vaticinios se deben, a su juicio, a que haber estado en el Gobierno en una "situación política complicada", puede frenar al candidato.

A pesar de ello, espera que el resultado del PSOE será mejor que el que se pronostica, porque aún "hay un porcentaje de indecisos importante".