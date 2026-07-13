Marchena asegura que "una sociedad no puede desconfiar de sus jueces" y pide no juzgar al sistema por casos mediáticos

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, en el Real Centro Universitario Escorial - María Cristina, a 13 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

Dice que la acusación popular es "indispensable" para evitar inmunidad pese al uso que realizan de ella los partidos políticos

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha aseverado este lunes que "una sociedad no puede desconfiar de los jueces", al tiempo que ha instado a evitar que la percepción pública de la justicia se vea condicionada por el eco mediático de "unos pocos procedimientos" en comparación con el volumen real de la actividad judicial.

Durante su intervención en los Cursos de Verano CEU-María Cristina, el magistrado ha reflexionado sobre la confianza en el sistema, recordando que en España se celebran anualmente alrededor de un millón de juicios.

Por ello, ha llamado la atención sobre que la imagen de la administración de Justicia termine condicionada por apenas "entre cinco y diez asuntos" de especial repercusión pública.

LIMITAR LA ACCIÓN POPULAR ES "COQUETEAR CON EL ABISMO"

Asimismo, Marchena ha advertido de que establecer límites injustificados a la acusación popular supondría "coquetear con el abismo".

A su juicio, esta herramienta es "indispensable" y una garantía constitucional esencial para luchar contra las posibles "inmunidades del poder" que pudieran estar protegidas por la Fiscalía.

No obstante, el magistrado ha criticado la "perversión" que supone el uso partidista de esta figura. Según ha explicado, la personación de partidos políticos como acusación popular traslada la batalla parlamentaria a los tribunales y contribuye a la "judicialización de la política".

Marchena ha lamentado que ello provoca que, cuando las resoluciones no coinciden con sus intereses, el juez sea "etiquetado" por su ideología en lugar de ser valorado por su labor técnica.

FORMACIÓN PARA SER JURADO EN UN JUICIO

Respecto al tribunal del jurado, el expresidente de la Sala Segunda del Supremo ha defendido que es una institución que "funciona adecuadamente", aunque ha planteado reformas para mejorar su eficacia. Entre sus propuestas destaca la necesidad de elevar los requisitos formativos para los ciudadanos que lo integran.

En este sentido, ha recordado que para cualquier función en la Administración Pública se exige, al menos, el graduado escolar. "De la misma manera que para ser jardinero se necesita algo más que saber leer y escribir, también debería exigirse algo más para formar parte de un jurado", ha señalado el magistrado.

Marchena ha ensalzado el valor democrático de que un ciudadano "se convierta en juez por un día", calificándolo como una expresión de "calidad democrática".

Finalmente, el magistrado ha abogado por reducir el catálogo de delitos competencia del jurado a aquellos que puedan ser valorados sin conocimientos jurídicos especializados y también por simplificar las instrucciones que reciben los ciudadanos, criticando que, en ocasiones, la complejidad de dichas directrices contribuye a la "desorientación" del jurado durante el proceso.