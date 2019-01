Marea Granate se queja de falta de voluntad política para acabar ya con el voto rogado

Publicado 25/01/2019 14:11:25 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Marea Granate, la asociación que agrupa a españoles residentes en el extranjero, se ha quejado de que los partidos no hayan encontrado en el Congreso una alternativa al voto rogado cuando faltan cuatro meses para los comicios y está a punto de cerrarse el censo electoral para los comicios autonómicos y europeos previstos para el próximo mes de mayo. A su juicio, hay "falta de voluntad política".

En un comunicado recogido por Europa Press, Marea Granate ha denunciado que, tras 21 meses de subcomisión en el Congreso estudiando la reforma de la Ley Electoral, los grupos parlamentarios no han acabado con el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el exterior, y además el pasado mes de diciembre su mandato se prorrogó otros seis meses más, lo que, auguran, imposibilitará la derogación de este sistema.

"Asistimos con perplejidad al inicio de otro ciclo electoral sin ninguna solución al vulnerado derecho de la participación electoral de los residentes en el exterior", ha lamentado Marea Granate, quien censura que "la falta de voluntad política" impida cualquier avance en este sentido.

Los españoles en el exterior critican que se estén repitiendo las dinámicas de ciclos electorales anteriores en cuanto a la falta de información oficial. Y es que, según recuerdan, el censo electoral para las elecciones del 26 de mayo se cierra el 30 de enero, y pese a ello, no ha habido ningún anuncio o campaña informativa oficial informando de este plazo o sobre el proceso del voto rogado.

Y EL GOBIERNO, TAMPOCO

Según apuntan, el único material difundido hasta la fecha por el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido un vídeo donde se incita a la participación electoral obviando mencionar que los emigrantes pueden votar por listas españolas --hecho especialmente grave para aquellos que no residan en la UE, que pueden entender no tener derecho a voto-- y donde una vez más "se hace recaer en la ciudadanía toda la responsabilidad de informarse".

Así las cosas, y ante las elecciones de mayo, Marea Granate llama a los partidos políticos a anteponer los derechos democráticos de los españoles que residen en el extranjero a sus cálculos políticos. "Déjense de insultantes prórrogas de la subcomisión y lleguen a un acuerdo justo. Demuestren de una vez que tienen lo que tienen que tener: talante democrático", enfatizan.

Pero, además, la referida asociación carga contra el Gobierno por su "falta de voluntad" para reformar medidas que no dependen de una modificación electoral, como son los requisitos presenciales de inscripciones consulares, "primera gran barrera" a la hora de votar desde el exterior, por no hablar, añaden, "de la insuficiente contratación de personal y formación adecuada del mismo, y los insultantemente ridículos salarios del personal no diplomático".