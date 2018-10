Mari Luz.- El padre: "No sé si depurar responsabilidades va desde el sillón de Bermejo hacia abajo o desde el siguiente"

Actualizado 31/03/2008 12:59:43 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, afirmó hoy no saber si el hecho de 'depurar todas las responsabilidades' en la muerte de su hija abarca también al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, o si "va desde el sillón siguiente" al de este responsable "hacia abajo". Asimismo, expresó su confianza tanto en la palabra del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como en la de Bermejo.

"No se si lo de depurar responsabilidades es desde su sillón - el de Bermejo- hasta abajo o desde el sillón siguiente al suyo hacia abajo", subrayó Cortés en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

"Zapatero y Bermejo me dieron su más sentido pésame por todo lo que había pasado y me comentaron que depurarían toda responsabilidad y que reconocían los errores que se han cometido en el sistema judicial y que intentarían que no volviera a pasar", señaló

Asimismo, el padre de la niña onubense indicó que su dolor se "ha agudizado" al enterarse de que se "podía haber evitado" el trágico acontecimiento. "Creí que mi lucha prácticamente había terminado y que este hombre había cumplido la condena que se la había impuesto" indicó, antes de afirmar que si el acusado, Santiago del Valle García, hubiera estado en prisión su hija "no habría fallecido".

En este punto, se comprometió a "luchar" contra "todo aquel que haya tenido algo que ver con la muerte" de Mari Luz. "No me importa el rango o el cargo que puedan tener" los implicados, señaló, para sentenciar: "Voy a por todas, caiga quien caiga".

A su entender, en el sistema judicial hay probablemente "una dejadez", que "no se haya tenido en cuenta hasta ahora", y lamentó la falta de confianza que se pueda producir en él por parte de la población. "El hecho de que haya errores tan graves en la Justicia y dejemos de confiar en ella no serviría para nada, sería vivir en una sociedad sin ley", concluyó.