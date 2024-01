María Jesús Montero dice que "no se entiende" el voto en contra de Podemos a la reforma del subsidio por desempleo

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, "no entiende" que Podemos votase, junto con PP y Vox, en contra de la reforma del subsidio por desempleo, contribuyendo con su voto a tumbar la medida que, no obstante, no entraba en vigor hasta el 1 de junio de 2024.

"No se entiende, porque la mayoría de izquierda y del sector progresista de este país lo que quiere es que se aumente la cobertura a las personas desempleadas, y esta reforma profundiza justo en eso", ha lamentado a su llegada al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum protagonizado por la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Según ha expresado ve con "tristeza" que la formación liderada por Ione Belarra votase junto al Partido Popular y Vox. "No expresa de forma clara cuáles son sus valores y cuáles son sus ideologías", ha reprochado. Aún así, para Montero lo importante es que ahora desde el Gobierno retomen esta cuestión para ver como impulsarla. "No damos nunca una batalla por perdida", ha incidido.

AL GOBIERNO LE GUSTARÍA CERRAR LAS NEGOCIACIONES "ANTES"

Al ser preguntada por la incertidumbre que se generó ayer durante el Pleno y los acuerdos alcanzados con la formación independentista, Junts, minutos antes de la votación final de los decretos. Montero ha asegurado que al Gobierno le gustaría que 24 o 48 horas antes de que se produjese la votación estuviese todo ya hablado.

Pero que las negociaciones llevan a que los grupos políticos entiendan que tienen margen para conseguir "cosas adicionales" hasta que se aprieta el botón y aunque al Ejecutivo le gustaría cerrar las negociaciones "antes", "va a ser difícil que alguien renuncie a su política de máximos" y por tanto, según Montero, es una "realidad que tenemos que aceptar".