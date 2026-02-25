Marlaska aboga por cambiar la Ley de Memoria para poder reconocer a García Caparrós como víctima del terrorismo

Archivo - Imagen de la ofrenda floral en homenaje a Manuel José García Caparrós por el 48 aniversario de su asesinato - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que la forma más rápida de reconocer como víctima al joven malagueño Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación de diciembre de 1977, sería acometer en el Congreso un cambio urgente en la Ley de Memoria Democrática de 2022, pues con la legislación actual no es posible considerarlo víctima de terrorismo ni de la represión franquista.

En una comparecencia en el Congreso por la baliza V16 que exige la Dirección General de Tráfico (DGT), Marlaska ha sido preguntado por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, por la decisión del Ministerio de denegar la condición de víctima del terrorismo al joven sindicalista al considerar que su caso no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

Así se lo ha comunicado a la familia la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, que en una carta a la que tuvo acceso Europa Press califica los hechos en los que falleció Manuel Jesús García Caparrós como "execrables", al considerar que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser "proteger a los ciudadanos".

VÍCTIMAS DE LA POLICÍA NO SON DE TERRORISMO

Según ha explicado Marlaska, la Ley de 2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo reconoce a "cualquier víctima de un grupo que intenta poner en tela de juicio, los valores democráticos", como un grupo terrorismo armado.

Y por eso hace dos o tres años se dio el reconocimiento de víctima del terrorismo a Vicente Cuervo, que también fue asesinado en una manifestación en 1980, pero en su caso por parte de un grupo terrorista de extrema derecha. En cambio, García Caparrós recibió el disparo mortal de la Policía Armada, y su caso jurídicamente no tiene amparo legal en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011, ha añadido el ministro.

Sí tendría encaje en la primera Ley de memoria, la que se hizo en 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que en su artículo 10 permitía reconocer una indemnización a los fallecidos en defensa de la ley y la democracia desde 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977.

LA LEY DE ZAPATERO VALÍA, PERO SE DEROGÓ

Pero la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue modificada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 con la Ley de Memoria Democrática, y ese artículo 10 quedó derogado sin que hasta ese momento constara ninguna reclamación por parte de la familia.

Así las cosas, Marlaska considera que la solución a este caso sería acometer una "reforma urgente" de la Ley de Memoria de 2022 para volver a incorporar lo que establecía el artículo 10 de la de 2007. "Esa posibilidad está en sus manos --ha dicho a los grupos parlamentarios--, y yo lo entendería más que oportuno. Creo que sería la vía más rápida".