Marlaska dice que los socios UE reconocen la respuesta a la crisis de Ceuta y exige a Italia recuperar Schengen

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece tras la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis en Ceuta, en la sede del Ministerio del Interior, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que ha recibido el reconocimiento de sus homólogos europeos por la respuesta "inmediata y satisfactoria" a la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado a Italia que rectifique y revierta la suspensión del espacio Schengen con España.

En rueda de prensa tras la reunión de los ministros del ramo ante la emergencia migratoria, Marlaska ha reivindicado que España es una país de "éxito" en el control de la migración irregular, en la lucha contra las mafias y está a la "vanguardia" en "salvar vidas" humanas y en una migración "ordenada".

Así, ha destacado que el tono del encuentro ha sido "constructivo", ha ensalzado la respuesta ante la entrada masiva de migrantes el pasado jueves y ha interpretado que las críticas iniciales por parte de algunos socios a la política migratoria del Ejecutivo puede tener relación con las imágenes "impactantes" de la crisis.

HAN RECAPITULADO

"Quizás alguien hizo entrever algún riesgo por alguna circunstancia que no voy a analizar ahora en algunos de los socios de la UE, quizás por algún interés más partidista que interés de Estado", ha apostillado el ministro para destacar que lo relevante es que "han recapitulado" en el sentido de analizar "perfectamente lo ocurrido y la respuesta" dada por el Ejecutivo.

También ha proclamado que no ha habido ningún riesgo para el espacio Schengen, al recalcar que Ceuta y Melilla nadie puede salir de las ciudades sin identificarse, y por ello ha exigido a Italia que recapacite y retire los controles añadidos en frontera que ha establecido para España.

En ese sentido ha indicado que su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, ha manifestado "el reconocimiento" al trabajo de España en la reacción a esta crisis y además ha recordado la "solidaridad" de España durante la crisis migratoria de Lampedusa o Lesbos, en la que se multiplicaron las entradas irregulares por Italia.

Aunque no le ha confirmado que vaya a levantar los controles impuestos a viajeros de fuera de la Unión Europea que llegan desde España, Marlaska espera que lo haga "a la mayor brevedad".

ESPAÑA NO FIJA CONTROLES

En la reunión, Marlaska ha trasladado que no comprendía el establecimiento de controles porque, a su juicio, no existe el riesgo de estos migrantes crucen a la península y se muevan por otros países de la UE. Además, ha esgrimido que España recibe estos "movimientos secundarios" de migrantes que entran a Europa por la frontera Este, pero no fija controles en sus fronteras.

Por tanto considera que el resultado de este Consejo de ministros de Interior ha sido "satisfactorio" y ha reconocido el trabajo de España, con la colaboración de Marruecos "en la resolución de esta crisis".

Según el ministro, también han incidido en la necesidad de seguir trabajando de manera "firme y permanente" con países de origen y tránsito para hacer frente a las mafias y a la "desinformación" a través de las redes sociales, principales causas de esta crisis a juicio del Gobierno.

Respecto a la propuesta de Italia de crear centros de atención a migrantes en terceros países, fuera de la UE, dice que la posición en contra de España no es nueva, aunque este punto no ha ocupado mucho tiempo del debate este martes, según ha precisado.

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