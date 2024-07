Marlaska cree que "no cabe otra posibilidad" que Sánchez declare por escrito: "Es presidente las 24 horas"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que "como jurista" no ve "otra posibilidad" que la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare por escrito en su testifical ante el juez Juan Carlos Peinado en la investigación que afecta a Begoña Gómez.

"El presidente del Gobierno lo es las 24 horas, los siete días de la semana", ha asegurado en rueda de prensa tras la Junta de Seguridad del País Vasco. En este sentido, ha añadido que "si finalmente tiene que declarar" en la causa que afecta a su mujer por presunta corrupción, lo tendría que hacer por escrito.

"La única forma no es otra que por escrito, como jurista no veo otra opción posible, no cabe otra posibilidad", ha sentenciado Grande-Marlaska, que ha dicho que comparte "el espíritu y el fondo" de la carta que este miércoles ha remitido Pedro Sánchez al juez Juan Carlos Peinado.

Grande-Marlaska ha insistido en que, aunque "parece una obviedad", Pedro Sánchez ejerce de presidente del Gobierno "las 24 horas", y esto es así desde que prometió su cargo que luego ha sido refrendado por las Cortes Generales y en "sucesivos procesos electorales".