Marlaska defiende la "libertad" de los comicios gallegos y vascos y acusa a Vox de cuestionar el sistema democrático

El partido de Abascal denuncia violencia e intimidación en ambas comunidades, donde prima "la convivencia del silencio"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles que las elecciones del próximo 12 de julio en País Vasco y Galicia se celebrarán "en libertad" y ha acusado a Vox de cuestionar el sistema democrático allí donde no obtiene los resultados deseados en las urnas.

En el Pleno del Congreso, Marlaska ha respondido así al diputado de Vox por Barcelona Ignacio Garriga, coordinador además de la campaña de su partido para los próximos comicios gallegos y vascos. Garriga ha pedido una condena de los ataques sufridos por los candidatos de Vox durante la campaña y ha acusado al ministro del Interior de ser uno de los responsables de alentar "el odio" entre españoles.

En este contexto, Marlaska ha explicado que a su Ministerio le corresponde apoyar la logística del proceso electoral, garantizar la seguridad durante la campaña y planificar el dispositivo seguridad para la jornada electoral.

En cuanto a la seguridad, ha garantizado que se trata de un asunto "esencial" para el Gobierno porque asegura el derecho de los ciudadanos a recibir información "plural" y ha asegurado que los dispositivos de protección durante la campaña corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que los elaboran siguiendo criterios "objetivos y técnicos" sin mediación de las autoridades estatales o autonómicas.

En este sentido, ha revelado que Vox remitió a la secretaría de Estado de Seguridad este lunes una petición de protección para sus candidatos y ha lamentado que el mismo día denunciase públicamente que tenían que recurrir a escolta privada, sin "dar tiempo a que su solicitud fuera atendida ni estudiada".

Con ello, Marlaska cree que Vox se dedica a "insinuar" que en País Vasco y Galicia no se puede hacer política con seguridad debido a que no tiene presencia en ninguno de sus parlamentos regionales y sus "malas perspectivas electorales".

Pero además, ha avisado de que esa acusación "esconde prejuicios cuando no desprecio a la madurez de las personas que viven en Galicia o Euskadi. "Este tipo de insinuaciones buscan poner en duda no este, sino todos los procesos electorales", ha acusado.

ODIO Y CAZA AL DISIDENTE

En este contexto, el diputado de Vox ha defendido que hay territorios en España, como el País Vasco o Cataluña, donde la convivencia no se basa en la libertad sino en el silencio. Y ha puesto su propio ejemplo como padre de cuatro hijos en Barcelona que deben ir con seguridad al parque o a comprar un helado.

Garriga ha recordado que durante los últimos procesos electorales las alteraciones del orden público "no fueron aisladas" y se celebraron en un ambiente de "odio y caza al disidente" del que ha culpado a directamente a varios miembros del Gobierno, entre ellos el propio Marlaska.

Según ha denunciado, este mismo fin de semana "corrió grave riesgo la integridad física" de algunos miembros de Vox, entre ellos su secretario general y diputado Javier Ortega Smith durante una visita a Bilbao. Pese a ello, ya ha avisado de que Vox seguirá yendo "de norte a sur" del país para "señalar a los enemigos de España y la libertad".

"Si quieren obtener escaños, empiecen por cambiar la actitud", ha recomendado Marlaska, que ha reprochado a Vox su "facilidad" para "insinuar" que las elecciones en Galicia y el País Vasco no son libres. "Pues el 12 de julio tendremos elecciones libres en Galicia y Euskadi una vez más", ha garantizado.

"NO HAN APORTADO NADA A ESPAÑA"

En este punto, el ministro del Interior ha avisado a Vox de no puede intentar "patrimonializar" nada y ha subrayado que el partido de Abascal "no es toda España". "Ustedes no han aportado nada a esta España constitucional de la que se quieren apropiar", ha reprochado dejando claro que España es "más grande, plural y diversa" de lo que piensa Vox.

Pero además, ha apuntado que la "extrema derecha" siempre da el visto bueno al sistema democrático si "les va bien", pero alimentan "teorías de la conspiración" si no alcanzan sus objetivos.

Marlaska ha apoyado además unas declaraciones del embajador de Francia en España defendiendo que en España las libertades individuales no están en peligro, y que han sido censuradas por Vox. "Si coincide con el embajador venga a Barcelona y se da un paseo con un padre de familia y sus cuatro hijos", ha retado Garriga.