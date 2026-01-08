Marlaska dice no preocuparle "nada" que Ábalos pida que testifique en el juicio del Supremo por las mascarillas

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska - Diego Radamés/POOL

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este jueves que no le preocupa "nada en absoluto" que el exministro de Transportes José Luis Ábalos haya solicitado su comparecencia como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025, al ministro se le ha preguntado hasta qué punto le preocupa que Ábalos haya solicitado al Tribunal Supremo su declaración como testigo en la causa de las mascarillas. También ha pedido que testifiquen el expresidente canario Ángel Víctor Torres, y la expresidenta balear y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En un escrito presentado este miércoles, Ábalos defiende su inocencia señalando que los hechos por los que será juzgado "no son constitutivos de delito alguno" y reclama la comparecencia como testigo de Marlaska por las mascarillas adquiridas por el Ministerio del Interior, así como de Torres y Armengol, por las que compraron en las respectivas comunidades que presidieron.

Sin embargo, al titular de Interior no le preocupa "nada en absoluto" que Ábalos, en prisión provisional por la mencionada causa, solicite su testimonio. En todo caso, ha recalcado que será la autoridad judicial la que determine la pertinencia o no de esa solicitud. "Dicho esto, no me preocupa nada en absoluto", ha insistido.