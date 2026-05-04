Marlaska reivindica la "imprescindible y necesaria" cooperación entre las FFAA y los cuerpos de seguridad

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), saluda durante la inauguración de las III Jornadas sobre Mujer, Igualdad y Seguridad, en el Centro Tecnológico de Seguridad en El Pardo, a 6 de marzo de 2023, en Madrid, (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado la "imprescindible y necesaria" cooperación entre las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado y ha consagrado su "valor y servicio" para la respuesta en tiempos de "excepcionalidad".

Así lo ha dicho en la inauguración de la primera gala de los premios 'Valor y Servicio' organizada por 'El Periódico de España' y Prensa Ibérica, en Madrid, en el que estuvieron presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y los más altos representantes de los tres ejércitos, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El titular de Interior se ha mostrado convencido de que serán los primeros de muchos premios y ha dicho sentirse "muy identificado" con unos galardones que desde la empresa privada "reconocen la vocación del servicio público". Además, ha incidido en que, como funcionario "desde hace casi cuatro décadas", respalda las iniciativas que valoran lo público.

Marlaska ha defendido el valor y el servicio premiados en las instituciones dependientes de su Ministerio --y en el de Robles--, que es "la forma de trabajar por y para los demás siempre en la búsqueda del bien común, con el objetivo de construir una sociedad justa, solidaria y comprometida con todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables".

También ha puesto ejemplos de la "exigencia máxima" demandados por la sociedad en los últimos años en escenarios de "excepcionalidad" y ha valorado la respuesta de las FFAA españolas, "que no han sido pocas", en referencia a la pandemia del Covid-19 y "situaciones de enorme compromiso derivadas del convulso contexto internacional", así como la organización de "citas internacionales".

En ese sentido, ha recordado la reunión que ha tenido lugar esta mañana para establecer un plan de seguridad excepcional para la visita del Papa León XIV y otros eventos como la cumbre de la OTAN en 2022, donde los agentes de los distintos cuerpos españoles demostraron ser "un referente mundial que también forma y asesora" a agentes de otros países.

Por su parte, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha valorado la "cooperación y colaboración" entre ejércitos, FFAA e instituciones que permite "responder y proteger de forma adecuada a los ciudadanos". También ha destacado la defensa de la soberanía nacional, el control de las fronteras y "la tranquilidad en las calles y pueblos españoles" que se debe, en su opinión, a la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así, ha afirmado que el "verdadero valor se mide en quien da un paso al frente cuando es necesario, aún cuando las condiciones son adversas". "El valor es imprescindible en la guerra, pero más aún en la paz", ha consagrado.

Moll ha celebrado que los premios nacen con la vocación de recordar que la entrega y el esfuerzo "tienen sentido" y que "como sociedad", se debe valorar.

JAVIER SOLANA Y LA LEGIÓN ENTRE LOS PREMIADOS

La Legión Española se llevó el primer galardón de la noche al valor en acto de servicio. Le siguió la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que recogió el premio homenaje a los caídos en acto de servicio. El grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio recibió el premio a los servicios a la comunidad 2025, principalmente por su participación en los incendios que el año pasado asolaron los montes españoles y también por misiones humanitarias.

Por su parte, la campaña de concienciación 'No te lo guardes' de la Policía Nacional, planeada para promover la cultura de la prevención y el apoyo en el acoso escolar y la violencia contra los menores, ha recibido el premio a la protección de la infancia y juventud 2025.

Javier Solana Madariaga, actualmente presidente del Centro de Economía Global y Geopolítica de ESADE (EsadeGeo), quien fuera ministro socialista, y primer español secretario general de la OTAN, y también exalto representante de la organización Atlántica, ha cerrado la primera parte de la gala al recibir el premio a la defensa de Europa 2025.

Al subir al estrado, Solana ha asegurado haber sido "muy feliz defendiendo a España" y se ha mostrado positivo en cuanto a la posición de la OTAN en el contexto internacional.

Tras la actuación de Pilar Jurado, que interpretó la zarzuela 'Me llaman La Primorosa' se entregó la segunda remesa de los premios: a operaciones destacadas realizadas a lo largo de 2025, que recibió la UCO de la Guardia Civil; a la acción destacada en acto de servicio, a acciones destacadas en actos fuera de servicio, a la contribución de la sociedad civil a la defensa y el premio rompiendo barreras.

Después de 'De España vengo', cantada por Jurado, la última parte de la entrega fue en las categorías de la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y seguridad, a la comunicación y cultura de defensa y seguridad, a la prevención y actuación contra el extremismo y la radicalización, a la promoción del talento a las FFAA y de Seguridad y, por último, el reconocimiento a una trayectoria de servicio a la defensa y seguridad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, clausuró el acto antes del colofón final que fue la actuación de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.