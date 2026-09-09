Marlaska sigue elogiando la "cooperación" de Marruecos: abortó 174 intentos de entrada en Ceuta en agosto

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a defender este miércoles la "cooperación y colaboración" de Marruecos para afrontar la crisis de Ceuta y ha asegurado que durante el mes de agosto, finalizada la avalancha de más de 70.000 personas que pasaron irregularmente a la ciudad a finales de julio, únicamente se han producido 17 entradas irregulares, mientras que los gendarmes marroquíes abortaron otros 174 intentos.

Marlaska ha aportado estos datos durante su intervención en el Congreso en respuesta a las interpelaciones que le han dirigido de PP y Vox, que han acusado al Gobierno de no prever lo que sucedió, de cuestionar los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de "sumisión" a Marruecos y de seguir considerando a Rabat como un socio fiable.

El titular de Interior ha señalado que desde el pasado 10 de agosto más de 4.600 personas de las que entraron en Ceuta a finales de julio han salido voluntariamente y que ya se han realizado triajes a más de 1.200 personas. Para estos trabajos, ha indicado que se han incorporado 78 especialistas de Policía Nacional y que actualmente funcionan 24 líneas de trabajo.

El ministro ha explicado que este procedimiento permite determinar si cada persona debe ser derivada al retorno, la devolución, la protección internacional o a atención especializada en casos de vulnerabilidad. En el caso de los menores, ha señalado que Interior está esperando que la ciudad autónoma designe un representante legal para poder realizar también sus triajes.

MÁS DE 200 EXPULSADOS TRAS SER IMPUTADOS POR DELITOS

En materia de seguridad, Marlaska ha reconocido que desde el 30 de julio se ha producido un incremento de la criminalidad, aunque también ha subrayado que hay más detenciones y una mayor eficacia policial. Según los datos que ha aportado, más de 200 migrantes en situación irregular a los que se han imputado delitos han sido ya expulsados.

Asimismo, ha indicado que se han movilizado más de 600 efectivos adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta superar los 1.600 policías nacionales y guardias civiles, y ha cifrado en 19 millones de euros la dotación extraordinaria aprobada para sus retribuciones y medios mientras permanezcan desplegados en Ceuta.

El titular de Interior ha añadido que ya está plenamente operativo un centro de atención temporal, con capacidad para 400 personas, destinado a realizar los triajes y ha defendido que su preparación había comenzado antes del 30 de julio ante el incremento que se estaba registrando de las entradas a nado.

Por otro lado, ha indicado que se han presupuestado otros 35 millones de euros procedentes de fondos europeos para actuaciones en los espigones, una barrera permanente de boyas y dos centros de atención temporal permanentes.

Y, en este contexto, Marlaska ha rechazado las críticas de Vox por una puerta instalada por Marruecos junto a la frontera, asegurando que se encuentra en "terreno marroquí", mientras que la puerta del Tarajal que separa España y el país vecino "sigue abierta". "Eso es colaboración, eso es cooperación", ha recalcado.