Marlaska califica de bulo que la CIA avisara al CNI de la crisis de Ceuta: Robles lo habría elevado a Seguridad Nacional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este miércoles en el Congreso al PP que "no genere bulos" sobre que la CIA estadounidense avisó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la crisis de Ceuta con la entrada masiva irregular de miles de personas a finales de julio.

Además, ha reiterado sus disculpas a quien haya podido entender que el dosier sobre periodistas es inadecuado y ha negado que se elaboren "listas negras". "No se define a las personas por ideología en modo alguno", ha comentado en la sesión de control al Gobierno, tras decir que dicho informe era un documento interno de trabajo.

Marlaska ha contestado a las críticas del portavoz del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado que la CIA avisó al CNI y ha apuntado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "es tan culpable" como el resto del Gobierno, pero el que "más" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que ha pedido su dimisión.

"¿Se da cuenta de la gravedad de lo dicho?", se ha preguntado Marlaska. "Está imputando a la señora Robles que no elevó una noticia de esa importancia al Consejo de Seguridad Nacional; sean, por favor, más serios, no generen bulos", ha enfatizado.

Según Marlaska, los avisos se referían al "incremento ligeramente superior" de entradas a nado, "pero en modo alguno a lo que aconteció" finalmente. "No había ningún informe al respecto ni nada parecido a lo que ocurrió el 30 de julio, ni nada parecido a lo que ocurrió en el año 2021 con entradas superiores ligeramente a los 10.000", ha expuesto.

El ministro también se ha referido a las alertas previas al 30 de julio del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para criticar al líder del PP. "Si todo el mundo lo sabía, si el señor Vivas lo sabía, lo que no sé es por qué no se lo dijo al señor Feijóo y el señor Feijóo nos lo dijo a nosotros", ha señalado.

NEGLIGENCIA DOLOSA Y MALA FE

Los diputados del PP Miguel Tellado y Ana Vázquez han acusado a Marlaska de "negligencia dolosa y mala fe", y al igual que Vox han denunciado la inseguridad que sienten los niños en Ceuta en la vuelta al colegio o las mujeres que tienen que ir con spray para prevenir posibles agresiones sexuales.

Los diputados le han reprochado que se "ocultara" ayer en Ceuta en un furgón policial, algo que Marlaska ha negado para decir que lo que hace es desplazarse junto con las personas que están allí trabajando para conocer su labor sobre el terreno.

"Claro que hay un sentimiento subjetivo de inseguridad en los ceutíes", ha sostenido Marlaska, añadiendo que el Gobierno lo que está haciendo es trabajar para "revertir ese sentimiento". También ha censurado que se traslade que "todos" los inmigrantes estén cometiendo delitos y que el objetivo es "volver a la normalidad" cuanto antes, contando con la ayuda de Marruecos.

El PP también ha acusado a Marlaska de al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil "imputado" para "manipular" el informe elevado a la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido en Ceuta y "proteger a Marruecos", mientras que Vox le ha afeado que "dejen a Rabat colocar una puerta en una zona con soberanía española para bloquear las devoluciones de los marroquíes". "España está en guerra y su gobierno está con Marruecos", ha dicho Pepa Millán.

El ministro, por su parte, ha reiterado que la ayuda de Marruecos fue clave para revertir la situación de manera "sustancial" con el retorno de la mayoría de los 72.000 migrantes. También ha recordado que el país vecino interceptó antes del 30 de julio la entrada a nado de 3.600 personas.