Maroto (PP) ataca al Gobierno con el caso Mediador: "Por el día piden abolir la prostitución y por la noche la consumen"

Calviño afea a Maroto su discurso de "tan bajo nivel" y ve "increíble" que hable de corrupción con los "ejemplos" que hay en PP

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha atacado este martes al Gobierno en el Pleno de la Cámara Alta con el 'caso Mediador' asegurando que hay socialistas que "por el día piden la abolición de la prostitución y por la noche la consumen". A su entender, este 8 de marzo "se ha convertido en una pesadilla" para el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, con un Ejecutivo de coalición "a bofetadas".

En su réplica, la vicepresidenta Nadia Calviño ha censurado la intervención de "tan bajo nivel", "tan poca clase" y "tan mal gusto" de Maroto y le ha dicho que le resulta "increíble" que "se atreva a hablar de corrupción", haciendo "chascarillos, chistes, mofas y bromas" cuando el PP "tiene ejemplos" de esa corrupción. Según ha resaltado, hay que actuar con "determinación" y con "transparencia", "empezando por las remuneraciones" de Alberto Núñez Feijóo.

Este cruce de reproches entre Maroto y Calviño, con acusaciones mutuas sobre los casos de corrupción que afectan a PSOE y PP, se ha producido en la sesión de control al Gobierno del Senado la víspera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aunque la pregunta registrada por el portavoz del PP era si comparte "la misma opiniónque el resto de miembros del Gobierno sobre los efectos de las medidas que aplican", ha centrado sus críticas en el 'caso Mediador'.

MAROTO: "EL 8M, UNA PESADILLA PARA EL GOBIERNO"

Así, Maroto ha arrancado su discurso asegurando que este 8M esperaban otro vídeo de Sánchez de "autobombo rodeado de mujeres". "Hemos visto que no hay video, debe ser que no hay mujeres dispuestas a ese teatrillo, aunque las busquen en la sede del PSOE. Y lo veo lógico porque casi son 750 los agresores con penas reducidas, una buena parte del feminismo con el grito en el cielo por la ley trans y hasta su grupo parlamentario dividido entre los que por el día piden la abolición de la prostitución y quienes por la noche la consumen", ha aseverado, unas palabras que han provocado revuelo en la Cámara.

A renglón seguido, ha preguntado qué "implicaciones tiene el Gobierno" en la trama del Tito Berni" ante los "chivatazos" para poner "sobreaviso" al Ejecutivo y al PSOE antes de las detenciones. Por eso, ha afirmado que es un "escándalo" que sigan en "silencio".

Maroto ha asegurado además que hay informaciones que indican que los fondos next generation "han estado financiando esa trama". "¿Y qué hay de los 15 de Ramses? ¿Siguen todavía sentados en las bancadas del Grupo Socialista?", se ha preguntado, en alusión a la cena de parlamentarios socialistas con el exdiputado del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo, presunto cabecilla de esta trama.

El dirigente del PP ha emplazado al Gobierno a dar explicaciones sobre este caso, sin escudarse en el 'y a ti qué mas te da', en alusión a las palabras del portavoz socialista Patxi López. Es más, ha dicho que el Ejecutivo, tras los cambios en el Código Penal con el delito de malversación, se ha convertido en "un Gobierno permisivo con la corrupción".

Según Maroto, este 8 de marzo "se ha convertido en una pesadilla para el Gobierno". "La bandera de su feminismo tiene el mástil roto. Es una bandera a medio asta porque nunca la izquierda había hecho tanto daño a las mujeres en tan poco tiempo", ha enfatizado.

Además, ha asegurado que el Gobierno está "a bofetadas" por la reforma del 'solo sí es sí' y ha espetado a Calviño: "No sé a qué manifestación acudirá usted mañana, pero permítame un consejo: Cuídese bien el tiro de cámara mañana en esa manifestación, no vaya a ser que se le cuele por detrás alguno de esos que por la tarde grita 'no a la prostitución' pero por la noche acaba en ella, muy propio del cinismo y la hipocresía del actual PSOE".

CALVIÑO PIDE AL PP ACTUAR CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO EL PP

En su turno, Calviño ha echado en cara a Maroto su discurso de "tan mal gusto" y ha afirmado que el 8M es una jornada de "orgullo, alegría y reivindicación para los progresistas" y "feministas de verdad".

En este punto, ha sacado pecho del anteproyecto de Ley de Paridad que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros este martes para garantizar la paridad de las mujeres en los órganos de decisión públicos y privados de este país con el objetivo de "romper los techos de cristal".

Dicho esto, la vicepresidenta ha recalcado que le resulta "increíble" que Maroto se atreva "a hablar de corrupción", haciendo "además chascarillos, chistes, mofas y bromas sobre un tema tan serio como el de la corrupción", máxime cuando, según ha dicho, el PP "tiene ejemplos" de la misma.

"No me gusta entrar en el 'y tú más', pero los ejemplos que tenemos en este momento activos de PP de corrupción institucional desde los órganos del Estado; una corrupción relacionada con el tráfico de drogas que ha llevado a la muerte de una persona", ha proclamado, en referencia al caso del marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

Por eso, ha pedido al PP que actúe con "determinación" como "está haciendo el PSOE" para "erradicar esta lacra" de la democracia. Y ha añadido que también es "importante la transparencia", "por ejemplo empezando por las remuneraciones del líder de su partido".

"Y por eso es tan importante que erradiquen ustedes corrupción, que sigue sentándose a la mesa de los líderes del PP", ha espetado Calviño a Maroto, para añadir que ayudaría que el primer partido de la oposición estuviera "de verdad comprometido para erradicar la lacra de la corrupción" que "puede existir en todos los partidos" y contra la que deben luchar "con todas las fuerzas" porque eso hará de España una "mejor democracia".

Ante el "empeño" de Maroto en hablar de la prostitución, Calviño ha dicho que deduce entonces que está "convencido de que hay abolirla". "Bienvenido", le ha espetado al portavoz de los 'populares' en el Senado.