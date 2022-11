Maroto (PP) denuncia que Sánchez "abusa" del Reglamento del Senado y recuerda que se comprometió a ir una vez al mes

Garantiza que si Feijóo llega a La Moncloa "no gastará 45 minutos insultando"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "abusa soberanamente" del Reglamento del Senado en sus comparecencias parlamentarias y ha anunciado que trasladará al Gobierno la petición de que el presidente acuda al menos una vez al mes a las sesiones de control, "como se comprometió él mismo".

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en una entrevista con Europa Press sobre estos dos debates que han mantenido Sánchez y Feijóo en el Senado, donde ha censurado que hubo "desproporción" en cuanto al tiempo entre ambos mandatarios.

En este contexto, Maroto ha defendido que en otras comparecencias de jefes del Ejecutivo en el Senado se le ha dado más flexibilidad al líder de la oposición para poder debatir, "al margen de lo que decía el Reglamento".

"Ha habido presidentes del Senado del PP que nos recuerdan que al líder de la oposición, al margen de lo que diga el Reglamento, no se le cortaba el tiempo. No estoy diciendo que Ander Gil, con el que mi grupo tiene una buena relación, no esté cumpliendo sus funciones de forma adecuada, el problema es del presidente del Gobierno, que abusa soberanamente de lo que el Reglamento le otorga", ha censurado el portavoz 'popular'.

NO SE TRATA DE QUE TENGAN EL MISMO TIEMPO

Sin embargo, Maroto ha admitido que un presidente del Gobierno necesita más tiempo que los demás grupos en estas comparecencias parlamentarias, porque, según ha defendido, puede agrupar en algunas ocasiones la réplica.

"No se trata de que tengan el mismo tiempo en una comparencia, no tiene sentido, nadie lo está pidiendo, pero lo que no tiene sentido es que se utilice esa medida para el abuso ilimitado", ha agregado el dirigente 'popular'.

Por ello, ha sostenido que, si Feijóo acaba llegando a ser presidente del Gobierno, "no se le verá gastando 45 minutos de tiempo para insultar al siguiente líder del PSOE que venga después de Sánchez". "No le veremos en esa tesitura", ha garantizado.

MÁS PRESENCIA DE SÁNCHEZ EN EL CONTROL

Con todo, Maroto ha anunciado que el Grupo Popular trasladará al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la Junta de Portavoces la petición de que Pedro Sánchez acuda una vez al mes a las sesiones de control del Senado, "como se comprometió él mismo".

"La comparecencia no debe sustituir al control del Gobierno (...) Lo que hemos descubierto es que a Sánchez no le gusta debatir con Feijóo en igualdad de condiciones de tiempo, eso son las preguntas de siete minutos. Vino a una sesión de control antes del verano y nunca más, está mucho más cómodo en debates donde el presidente puede hablar lo que le dé la gana y el líder de la oposición tiene el tiempo tasado", ha asegurado el portavoz del PP.

A este respecto, Maroto ha acusado a Sánchez de "mentir" al decir que iba a acudir una vez al mes a las sesiones de control de la Cámara Alta: "Ahora no viene porque resulta muy incómodo el debatir de igual a igual con Feijóo, es lo que le escuede políticamente, que se va a evidenciar su debilidad y su inferioridad parlamentaria y propositiva. Sánchez es peor que Feijóo y si los pones en igualdad de tiempos, se nota mucho".

COMISIÓN GENERAL DE LAS CCAA

Javier Maroto también ha hablado en esta entrevista con Europa Press sobre la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que es el único foro que tiene la capacidad de reunir al Gobierno, los Ejecutivos autonómicos y a los grupos parlamentarios.

En este contexto, el PP no descarta pedir su convocatoria en el caso de que el presidente del Gobierno "dé muestras de que tiene interés en acudir" a este foro que tan solo se ha reunido en dos ocasiones durante esta legislatura, nunca con la presencia de Sánchez.

Precisamente, Maroto ha reprochado que el jefe del Ejecutivo no acudiera a esta comisión general de las CCAA que abordó la situación de la pandemia, cuando sí que acudieron presidentes como Ayuso, Mañueco y López Miras. "El desprecio que hace Sánchez al Senado también se manifiesta en ese punto", ha censurado.

Por último, el dirigente 'popular' se ha quejado de la "anomalía democrática" que, a su juicio, supone el abuso de los decretos leyes por parte del Gobierno. "Nos preocupa porque es como un espejo en el que se refleja el autoritarismo", ha alertado.