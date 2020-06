Maroto (PP) exige a Sánchez que no le vuelva a "utilizar" para "tapar sus vergüenzas" por pactar con Bildu

El jefe del Ejecutivo enmarca las palabras del exalcalde de Vitoria en un "ejercicio de autoanálisis" sobre su relación con Bildu

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado y exalcalde de Vitoria, ha solicitado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el Gobierno no le vuelva a "utilizar" para "tapar sus vergüenzas" por pactar con Bildu. "La enorme diferencia entre usted y yo es que para Bildu yo era el enemigo y ahora parece que usted es el amigo", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta después de que tanto Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se defendieran de las críticas por pactar con Bildu en mayo la derogación de la reforma laboral aludiendo a la actuación de Maroto cuando era alcalde de Vitoria.

Aunque la pregunta de Maroto versaba sobre la creación de una comisión en el Senado tras la crisis del coronavirus en colaboración con las comunidades autónomas, ha aprovechado para echar en cara al presidente del Gobierno sus "mentiras" sobre un supuesto pacto con Bildu cuando era regidor.

"El día que mandaron a María Jesús Montero a justificar los injustificables acuerdos que tiene usted con Otegi, tuvo la ocurrencia de decir que es que yo había pactado los presupuestos con Bildu. Esa frase fue contrastada por los medios de comunicación y desmentida oficialmente", ha enfatizado.

"PARA BILDU YO ERA EL ENEMIGO Y USTED ES EL AMIGO"

Dicho esto, ha asegurado que quería destacar las "diferencias" que separan a Sánchez y a él en este asunto. "La enorme diferencia entre usted y yo es que para Bildu yo era el enemigo y ahora parece que usted es el amigo", ha recalcado Maroto.

En este sentido, el dirigente del PP ha insistido en que en aquel momento su gobierno municipal en Vitoria "significaba una amenaza" para la izquierda abertzale pero hoy el Ejecutivo de Sánchez es "una gran oportunidad" para Bildu.

Por eso, ha pedido a Sánchez que, "si no encuentra la diferencia, se la estudie" y que no vuelva a "utilizar a nadie del PP para tapar sus vergüenzas en relación con su pacto con Otegi". "Y mucho menos a alguien que se ha jugado el pellejo como he hecho yo y muchos más del Partido Socialista por defender allí la libertad", ha enfatizado.

SÁNCHEZ DICE NO TENER NADA QUE DECIR AL EJERCICIO DE "AUTOANÁLISIS"

En su turno de réplica, el presidente del Gobierno ha afirmado que Maroto había aprovechado su intervención en el Pleno del Senado para hacer un "ejercicio de autoanálisis, respondiéndose a sí mismo y su relación con Bildu".

"Creo que hemos sido testigos todos de una innovación parlamentaria señor Maroto y es que ha hecho un ejercicio de autoanálisis usted mismo, respondiéndose a sí mismo y a su relación con Bildu. No tengo nada más que decir al respecto", ha concluido.