Maroto ve en Iglesias un problema para la economía española y califica de "señuelo" los nuevos Pactos que busca Sánchez

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que "es un grave problema" para la economía española y para la recuperación tras el coronavirus que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tome decisiones económicas, pero ha asegurado que su partido no va a entrar en si ese partido debe o no participar en los nuevos Pactos de la Moncloa, porque estos son "un señuelo" lanzado por el presidente, Pedro Sánchez, "y pica el que quiere".

En rueda de prensa, el portavoz 'popular' ha criticado esta propuesta lanzada por Sánchez porque le parece mentirosa. Ha dicho que el presidente no llama a la oposición para debatir propuestas contra el Covid-19 ni discutir los decretos ley que luego tiene que convalidar el Congreso, por lo que no cree que busque acuerdos de más envergadura. "En el día a día es incapaz de buscar un mínimo acuerdo", ha dicho. "No le interesan los pactos como tal, necesita cualquier excusa para repartir responsabilidades con otros grupos", ha añadido.

Maroto ha añadido que, al no creer en la sinceridad de la propuesta, su partido no va a entrar en el debate de quién debería estar en esos pactos, si sólo el PP y el PSOE. Esta posibilidad ha sido planteada por ejemplo por la fundación Faes que dirige el expresidente 'popoular' José María Aznar.

"No queremos entrar en esa cuestión contigo sí o contigo no, pero sí digo que Pablo Iglesias es un grave problema para la economía de España, de las peores noticias económicas que vamos a tener en los próximos meses", ha insistido. Dicho esto, ha añadido que a su juicio tampoco "se salva" ningún otro ministro del Gobierno "porque todos han mentido y ejercido con soberbia sus cargos".

Maroto ha dicho también que una cosa es que el líder de su partido, Pablo Casado, acuda a una reunión con Sánchez si este le llama y le convoca, y otra que se llegue a acuerdos. Nada tiene comparación con los Pactos de la Moncloa de 1977, ha añadido, en los que se logró una fotografía tras un trabajo en común pero a su juicio ahora el presidente quiere un acuerdo "para poder quedarse en La Moncloa".

El portavoz del PP ha reiterado sus críticas a la gestión del Gobierno frente a la pandemia, ha hablado de "improvisaciones" y cambios de criterio y ha insistido en que el Ejecutivo no escucha las propuestas de la oposición. Por ejemplo, ha recalcado que los autónomos necesitan no pagar impuestos mientras no tengan ingresos en lugar de aplazarlos, como va a aprobar hoy el Consejo de Ministros.

"Si Sánchez es incapaz de contestar a esta propuesta que tiene sobre la mesa hace tiempo, ¿cómo va a albergar pactos de mayor envergadura?", ha reiterado el portavoz del PP.