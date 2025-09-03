Martínez Arrieta y Lucas toman posesión este miércoles como presidentes de dos salas clave del Supremo

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, a 7 de julio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Sala de lo Penal investiga a los aforados y la de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de los acuerdos del Gobierno

Los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas tomarán posesión este miércoles, a las 13.00 horas, como presidentes de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente, cargos que ejercían interinamente desde hace meses.

Según ha informado el alto tribunal, el acto se celebrará en el Salón de Plenos y será retransmitido en directo a través de las redes sociales y la página web del Poder Judicial. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, encabezará el acto al que acudirán también magistrados de la casa.

La toma de posesión tendrá lugar después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara sus nombramientos el pasado 28 de agosto, casi un mes después de que el CGPJ --tras meses de varios intentos-- les ratificara como presidentes de salas.

Martínez Arrieta y Lucas, candidatos impulsados por el sector conservador del órgano, consiguieron el aval del Pleno del CGPJ tras la retirada de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso --respaldadas en un principio por el ala progresista--, para desencallar ambos nombramientos en puestos claves.

La importancia de la Sala de lo Penal radica en que es la llamada a investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados --como José Luis Ábalos--, entre otros altos cargos, como el fiscal general; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados.

Martínez Arrieta --número uno en el escalafón judicial-- ocupaba interinamente el cargo de presidente de la Sala de lo Penal desde el pasado diciembre, después que se expirara el mandado del magistrado Manuel Marchena. Por su parte, Luca --número tres-- presidía también de forma interina la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde diciembre de 2022, cuando el magistrado César Tolosa pasó al Tribunal Constitucional.