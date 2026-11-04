Martínez destaca que Puente fija el listón y añade: "Hay espejos que devuelven imágenes incómodas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (2d), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez (i) durante un acto político de precampaña, en la Cúpul - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha destacado que el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, ha fijado el listón con su dimisión "como persona, como militante y como responsable político" a modo de convicciones, compromiso y servicio público.

"La decisión de Óscar habla de una forma de entender la responsabilidad que va más allá de los cargos y las siglas. Y no borra una trayectoria de compromiso público", añade el dirigente autonómico del PSOE que advierte de que no todo vale en política para añadir: "Menos ante una tragedia. algunos de los que hoy se apresuran a exigir responsabilidades deberían recordar cómo actuaron cuando les tocó asumir las suyas. Hay espejos que devuelven imágenes incómodas".

Martínez defiende que la decisión de Puente habla de una forma de entender la responsabilidad política "que va más allá de los cargos y las siglas", ha explicado el dirigente socialista en Castilla y León en un mensaje a través de su cuenta personal en 'X' en la que recuerda que conoce a Óscar Puente, "al político y, sobre todo, a la persona", precisa para significar las convicciones, la honestidad, el compromiso y lo que significa para el exministro el servicio público.

"Sé que detrás de su decisión de hoy hay una persona que no es ajena al dolor de las víctimas y sus familias", ha afirmado Carlos Martínez que defiende que las víctimas deben estar "siempre en el centro". "Su dolor merece respeto, prudencia, respuestas y verdad. Sin prisas interesadas ni cálculos políticos", añade el secretario autonómico del PSOE en su mensaje.

"Respeto, responsabilidad, rigor y reparación. Todo mi respeto y apoyo a la víctimas y sus familias. Mi abrazo más sincero a Óscar, Gracias compañero", concluye Carlos Martínez.