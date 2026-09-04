Más de un centenar de ceutíes se manifiesta contra la instalación de un recurso de acogida en el puerto

Dos personas observan la instalación de carpas de un nuevo espacio de acogida a migrantes - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de ceutíes se ha manifestado este jueves en contra de la instalación de un recurso provisional de acogida para migrantes en la zona del puerto, una ubicación que los concentrados rechazan al considerar que se trata del "cordón umbilical de Ceuta".

La protesta ha comenzado a las 19.30 horas y ha reunido a más de cien personas, que han portado banderas de España y carteles con mensajes contra la instalación del nuevo recurso en las inmediaciones del puerto.

Durante la concentración, los asistentes han reclamado "retornos ágiles y efectivos ya" y han defendido que los esfuerzos materiales y humanos destinados a la acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad se dirijan a reforzar los servicios de triaje y la tramitación de las solicitudes de asilo.

Su objetivo, según han trasladado, es agilizar los procedimientos y facilitar los retornos a Marruecos de quienes no tengan derecho a permanecer en España.

La movilización se ha sumado a las protestas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas en distintos puntos de la ciudad contra la instalación de recursos provisionales de acogida.

Cada vez que trasciende una nueva ubicación, vecinos de la zona afectada salen a la calle para mostrar su rechazo a la decisión, una situación que está dificultando la búsqueda de espacios para sacar de la calle a los miles de migrantes que continúan en Ceuta.

Este escenario ha llevado a los gobiernos de España y de la Ciudad Autónoma a mantener una mayor discreción sobre los nuevos emplazamientos que se están estudiando o habilitando para reforzar la capacidad de acogida.

CONCENTRACIONES FRENTE A LA ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA

La concentración de este jueves en el puerto se ha producido, además, después de que durante esta mañana, al igual que ocurrió el miércoles, varios ceutíes se manifestaran frente a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África.

En este enclave se han comenzado a instalar desde este jueves carpas destinadas a la acogida provisional de migrantes, una decisión que ha provocado el rechazo de padres y madres de niños matriculados en la guardería.

Los familiares han expresado su preocupación por la posibilidad de que se concentre a centenares de migrantes en las inmediaciones del centro escolar y han vuelto a reclamar a las administraciones que busquen otras alternativas para habilitar los recursos necesarios