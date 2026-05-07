Mas cree que Pujol sale reforzado tras su exoneración y ve a Rufián "más preocupado por la izquierda que por Cataluña"

Archivo - El expresidente de la Generalitat Artur Mas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha expresado este jueves que, en su opinión, el también expresidente catalán Jordi Pujol "sale reforzado" después de que la Audiencia Nacional le eximiese de responsabilidad penal en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito; y asegura que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, está "más preocupado por la izquierda que por Cataluña".

Mas ha expresado, en declaraciones a Europa Press, que la figura de Pujol "ha quedado reforzada en vez de debilitada" tras la decisión de la Audiencia Nacional, que juzga a la familia Pujol por presunta asociación ilícita para enriquecerse.

"Aunque sea en nombre de la justicia, yo creo que todo el mundo vio como una gran injusticia que un hombre de casi 96 años y sin las facultades mentales plenas para defenderse fuera citado como fue citado", ha esgrimido.

CREE QUE RUFIÁN "DEBE HABER CAMBIADO"

Asimismo ha asegurado que Rufián "está más preocupado por la izquierda que por Cataluña" y que "si no recuerda mal", "él se presentaba por una Cataluña independiente, es lo que decía al menos". "Ahora resulta que lo que le preocupa de verdad son las izquierdas españolas, debe haber cambiado", ha zanjado.

Al ser preguntado por el ascenso de Aliança Catalana en las encuestas en detrimento de Junts, el expresidente ha expresado que los sondeos son "fotos que marcan tendencias, pero nunca realidades concretas" y que "queda una eternidad para las elecciones" en términos políticos y "todo puede pasar" hasta entonces.

LA INDEPENDENCIA COMO "PROYECTO NOQUEADO"

Finalmente Mas, que ha acudido a una charla con estudiantes de periodismo en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid en la que ha repasado su trayectoria política, ha asegurado que el proyecto de la independencia catalana "no está muerto pero sí noqueado".

"Para que haya un proceso independentista tiene que haber una mayoría en el Parlamento que lo permita, y hoy la mayoría del Parlamento catalán no está a favor de la independencia, esto ha cambiado", ha indicado.

En este sentido, ha declarado que "no hay un proyecto común dentro del mundo independentista" y que "no hay unidad política en él". "Sin proyecto común, sin rumbo compartido, sin estrategia conjunta y sin unidad política, ¿cómo se va a hacer eso?", ha finalizado.