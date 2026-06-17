Más Madrid se inclina por descartar una alianza con IU para las autonómicas, pero aceptaría pactos municipales

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, la diputada de Sumer, Tesh Sidi, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante la jornada 'Tax The Robots: Fiscalidad y Empleo en la Era de la Inteligencia Artificial', en - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid se inclina por cerrar la puerta a incluir en su candidatura autonómica a la Comunidad de Madrid para 2027 a Movimiento Sumar e IU, con los que forja una alianza para los comicios generales, y solo contempla acuerdos de coalición en determinados municipios donde estas fuerzas tengan implantación. La formación de Mónica García ya había descartado una coalición con Podemos, que tiene anunciada su propia cabeza de cartel para las autonómicas, Ione Belarra.

Concretamente, Más Madrid limita las alianzas electorales con IU para concurrir juntos en determinadas localidades y donde ambos partidos tengan presencia arraigada, emulando así el ejemplo de Rivas donde forjaron una lista unitaria.

Fuentes de la formación madrileña explicitan que su estrategia para los comicios autonómicos se mantiene igual a la que vienen desplegando desde 2019 y desgranan que su maquinaria electoral ya está activada, con unas primarias ya en marcha con una única candidatura encabezada por la ministra Mónica García, tras llegar a un acuerdo con el diputado autonómico Emilio Delgado.

Y PODEMOS Y BELARRA, POR SU LADO

En un escenario donde Podemos presentará una candidatura encabezada por su secretaria general, Ione Belarra, las citadas fuentes desgrana que la relación el resto de actores políticos será la misma que hasta ahora, apostando por una "geometría variable" con IU u otras formaciones locales en municipios clave, donde la suma garantice mayorías progresistas.

Sin embargo, no contemplan la opción de incluir a miembros de IU o Sumar en la candidatura autonómica pese a las buenas relaciones que mantienen con ambas fuerzas, que son socios dentro del grupo parlamentario, para lograr una nuevo frente amplio de izquierdas para las elecciones generales, protagonizando ya varios actos bajo el lema 'Un paso al frente'

Así, instan a no mezclar el plano autonómico con el estatal, donde Más Madrid opta por "arrimar el hombro" para forjar un espacio estatal que sirva para revalidar el Gobierno de coalición progresista.

En este sentido, rechazan que esta posición provoque tensiones internas dado que en 2023 ya consiguieron determinados acuerdos a nivel municipal con IU, cuando entonces el contexto era más complicado cuando se coaligaron con Podemos para los comicios autonómicos. Por tanto, desconocen lo que hará IU a nivel autonómico y recalcan que en ese plano no ha habido nunca convergencia con Más Madrid.

SÍ ADMITEN A VERDES EQUO

De esta forma, dichas fuentes subrayan que en materia de alianzas revalidarán para la lista autonómica su alianza con Verdes Equo y que también cabe la posibilidad de incorporar como 'fichajes' a independientes. Es decir, que seguirán profundizando en su condición de fuerza de arraigo territorial y ámbito autonómico.

Por otro lado, la formación madrileña recibe con tranquilidad la apuesta de Podemos de presentar a Belarra como su cartel electoral para las autonómicas en Madrid, al sostener que no creen que les perjudique electoralmente. Es más, recalcan que el electorado de los morados en ningún caso votarían a la candidatura de Mónica García.

No obstante, aconseja a Podemos que centre el tiro y se dedique a ir contra Ayuso, al recalcar que ya ha habido mensajes de Belarra contra Más Madrid como su alusión a que el resto de la izquierda da por perdida la batalla por desbancar al PP de la 'Puerta del Sol' (sede del Ejecutivo regional).