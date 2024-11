Más Madrid pide a Errejón colaborar con la justicia para que las víctimas tengan "verdad y reparación"

Confirma que Loreto Arenillas sigue sin entregar el acta aunque se muestra convencida de que lo hará

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha dicho confiar en que Íñigo Errejón, hasta hace poco portavoz de Sumar en el Congreso, pueda colaborar con la justicia y que el proceso judicial contra él por abuso sexual permita que "las víctimas puedan tener verdad y reparación".

"Espero que la persona que está acusada pueda colaborar con la justicia precisamente para que las mujeres se sientan reparadas y toda la sociedad podamos tener también verdad y reparación", ha apuntado Bergerot en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces.

El juez Adolfo Carretero ha archivado la causa abierta contra el ex diputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual de forma temporal hasta que la abogada de la denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, regrese de su baja médica.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid acuerda suspender las declaraciones previstas para este martes, así como "todas las actuaciones y plazos del presente procedimiento hasta que la letrada de la denunciante presente su alta médica".

El juez explica que Mouliaá "se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza" por lo que "la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento".

De esta forma, con el archivo provisional, "se impide que transcurran los plazos de la instrucción" que marca la ley, como recuerda el propio juez. Cabe recordar que estaba previsto que ambos declarasen ante el juez este mismo martes.

EL ACTA DE LORETO ARENILLAS

Durante su intervención, ha confirmado que la exdirectora de Gabinete del exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, sigue sin entregar su acta casi 15 días después de la acusación de haber mediado con una de las víctimas para encubrir los presuntos abusos sexuales del diputado. Más Madrid la cesaba de sus cargos orgánicos y ella anunciaba que renunciaría a su acta.

"Es cierto que hace semanas que esta diputada no tiene actividad política y yo creo que estamos en el proceso ordinario de su dimisión y que la notificación nos va a llegar en los siguientes días", ha explicado Bergerot.

El partido ha repetido en varias ocasiones que no contemplan "otra posibilidad" que no se la entrega del acta. "No soy yo quien le tiene que poner a Loreto Arenillas plazo", dijo recientemente Bergerot, que ha negado que se haya planteado dimitir en ningún momento tras haber sido señalada por Arenillas como una persona que conocía el episodio de Errejón en un concierto de Castellón el pasado año.

"Las portavoces de Más Madrid hemos sido contundentes expulsando a cualquier persona que ejerza violencia machista dentro de nuestros espacios. No nos ha temblado la mano para tomar las decisiones que había que tomar. Y así lo hemos hecho y así lo hemos comunicado hacia afuera", ha reivindicado.

De hecho, Arenillas denunciaba el "abuso de poder" de la Ejecutiva del partido, asegurando que no habían seguido los cauces ordinarios y pidiendo amparo al Comité de Garantías y asegurando que informó del caso a la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ostentaba entonces la Secretaría de Organización. Comunicaba también que no pasaría a ser diputada no adscrita, lo que provocaría que Más Madrid perdiese un diputado y el liderazgo de la oposición fuese a parar al PSOE.

UNA SENTENCIA EJEMPLARIZANTE PARA ERREJÓN Por su lado, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha indicado que, si se demuestra la culpabilidad de Errejón, espera una sentencia ejemplarizante.

"Lo que espero, igual que con cualquier juicio de este tipo, es que se sepa la verdad y que las consecuencias judiciales y penales sean las más duras posibles contra los presuntos delincuentes. Si en este caso se prueba que efectivamente Errejón cometió esos delitos, pues ojalá tenga una sentencia rápida y una sentencia que sea ejemplar", ha indicado.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Lobato ha recalcado que la necesidad de una sentencia ejemplar "para que todo el mundo vea que el sistema funciona" y que las víctimas "sepan que las denuncias en este país tienen consecuencias, consecuencias penales" y anime a denunciar cuando se tenga información sobre posibles delitos.

Finalmente, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez-Moñino, ha recalcado que, en base a las declaraciones de distintos dirigentes de Más Madrid, se puede deducir "que todos lo sabían y todos se callaron". "No es una cuestión de una persona que pudo ocultar los hechos, sino que todo el partido lo sabía y todos lo han ocultado", ha remarcado para insistir en que lo que deben hacer es "disolver sus organizaciones y dimitir en bloque".