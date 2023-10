Mata (SCC) critica que la portavoz del Govern ve "anticatalanista" la manifestación del domingo contra la amnistía

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha criticado este miércoles que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, calificase de anticatalanista la manifestación de su entidad para el domingo en Barcelona contra la amnistía: "Muestra su desconocimiento total de lo que es SCC".

Además ha reprochado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no la haya recibido en el Palau pese a haberlo solicitado "hace bastante más de un año".

"No lo ha hecho todavía. No sé si por problemas de agenda, no sé si porque no tiene interés o no sé si porque me tiene miedo, no lo sé. Pero la realidad es que no les interesa", ha reprochado en un coloquio de Nueva Economía Fórum.

Preguntada por la negativa del PSC a asistir a la manifestación del domingo contra la amnistía, ha respondido que algunos políticos que no irán lo hacen porque "tienen respeto porque tal vez no se entendería su posición".

"Muchos han dicho también que estarán, y muchos han dicho 'no me verás, pero estaré", según Mata, que ha asegurado que todos los políticos son bienvenidos a la protesta y ha confiado en que respetarán a SCC como entidad civil.

LA AMNISTÍA ES "INCONSTITUCIONAL"

Ha subrayado que la amnistía "no tiene cabida" en España, ya que considera que es una medida inconstitucional, y ha criticado que las cesiones que, según ella, se han hecho desde el Gobierno al independentismo durante 45 años han hecho que España sea un Estado peor.

La presidenta de SCC ha celebrado que el Tribunal Supremo haya "designado un magistrado" tras la denuncia que la entidad presentó contra la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por reunirse con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont.

Mata ha dicho que, tras ese paso del TS, consideran que esta denuncia "sigue adelante de facto", y ha tachado de humillante y desconcertante es encuentro entre Díaz y Puigdemont en Bruselas.