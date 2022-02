Maya dice que UPN vive un "momento complicado" y cree que Sayas y Adanero deben entregar su acta de diputado

No cree que la situación afecte a la coalición Navarra Suma y dice que en el Ayuntamiento de Pamplona "todo sigue exactamente igual"

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, ha admitido que su partido vive un "momento complicado" después de que sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, votasen 'no' a la reforma laboral, en contra de las directrices del partido. Y ha opinado que los dos diputados deberían entregar sus actas, tal y como lo han solicitado la Ejecutiva y el Consejo Político de UPN. "Creo que es lo que deben hacer", ha subrayado.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Maya ha señala que no tiene "ni idea" de los plazos para que el Comité de Garantías de UPN resuelva sobre la situación de Sayas y Adanero, después del que el Consejo Político ratificase el sábado la decisión de la Ejecutiva de pedirles la entrega de sus actas como diputados o iniciar el proceso para su expulsión. "Tiene total y absoluta autonomía para decidir lo que tengan que decidir y en sus manos está el ver, a través de nuestros reglamentos, ver qué definición tiene lo que han hecho", ha señalado.

Sobre los efectos que esta crisis podría tener en los acuerdos con el resto de grupos municipales -al incumplir UPN el acuerdo de votar a favor de la reforma laboral a cambio de que el PSN apoyase las modificaciones presupuestarias y retirase su reprobación-, Maya ha destacado que este miércoles se ha aprobado por unanimidad una declaración del PSN para marcar en la ciudad el recorrido de las murallas "porque todos estamos de acuerdo". Así, se ha mostrado convencido de que, aunque la situación política es compleja, en las cosas de interés común vamos a seguir de acuerdo".

El alcalde de Pamplona ha opinado que la situación con sus dos diputados no va a afectar a la coalición Navarra Suma -integrada por UPN, PP y Ciudadanos-. "No veo ninguna razón", ha destacado Maya, que ha indicado que en el Ayuntamiento "todo sigue exactamente igual, no hay ningún problema".

Asimismo, ha explicado que UPN celebró ayer martes una reunión interna con afiliados en Tudela que ha calificado como "muy positiva, todo el mundo habló de lo que tenía que hablar, dimos las explicaciones que teníamos que dar y todo acabó muy bien".

El vicepresidente de UPN ha reconocido que "es un momento complicado, no voy a negarlo, es una situación difícil pero que seguro que resolvemos y tiramos para adelante". A este respecto, ha resaltado que como alcalde de Pamplona este problema "no va a reducir mi eficacia en relación a mi papel de alcalde; priorizo mi papel de alcalde y voy a centrar mis esfuerzos en hacer cosas por mi ciudad".

Preguntado por el contenido del pacto entre el Gobierno de España y UPN, ha remarcado que el presidente del partido regionalista, Javier Esparza, "en el momento que lo considere desvelará más de este acuerdo".