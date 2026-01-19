Meloni envía sus condolencias por el accidente en Adamuz, noticia que recibe "con gran tristeza"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha manifestado en las últimas horas su pesar por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, dejando al menos 21 fallecidos y 73 heridos, y ha mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.

La jefa del Ejecutivo italiano ha recibido la noticia de la tragedia en la localidad cordobesa "con gran tristeza" y ha señalado en su cuenta en X que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha agregado.

Su homólogo polaco, Donald Tusk, ha enviado "(sus) más sinceras condolencias a las familias afectadas" por el siniestro, en un breve mensaje en la misma plataforma en el que ha afirmado que su país "está con el pueblo español en estos momentos tan dificiles".

También ha reaccionado el primer ministro canadiense, Mark Carney, que se ha mostrado "conmocionado" ante el suceso y, "en nombre de" sus connacionales, ha transmitido su pésame a las familias de las víctimas y deseado una "pronta recuperación a todos los heridos".

Horas antes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lamentado la "tragedia" en la provincia de Córdoba. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", ha declarado en la misma red social.

Al menos 21 personas han muerto y otras 73 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.