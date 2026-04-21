La Mesa del Congreso, sin el PP, condena el "ataque" del diputado expulsado de Vox y pide endurecer el Reglamento

La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (c), y el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes un acuerdo con el que condena el "ataque" a la Presidencia de la institución que conllevó la semana pasada la expulsión del Pleno del diputado de Vox José María Sánchez y sugiere la conveniencia de endurecer el Reglamento de la Cámara para dotar a la institución de herramientas más eficaces para responder a este tipo de conflictos. El texto ha sido aprobado sólo por PSOE y Sumar, mientras que el PP ha votado en contra porque no se ha aceptado ninguna de sus sugerencias.

En concreto, el texto, aprobado a instancias de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, condena "en los más enérgicos términos", el "intento" de Sánchez García de "intimidar a una funcionaria" --a la que increpó junto al lugar que ocupa en el estrado donde se ubican los miembros de la Mesa en el hemiciclo-- y su "ataque" a la Presidencia, que en ese momento ocupaba el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Para la mayoría que conforman PSOE y Sumar en el órgano de gobierno del Congreso estos hechos "constituyen un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa".

Asimismo, la Mesa advierte al diputado de Vox de que conductas como esta "no serán toleradas" y en el futuro "serán respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa vigente", en referencia al artículo 106 del Reglamento, que por el que se puede expulsar al diputado sancionado durante un mes, sanción ampliable a seis meses si así lo decide la Mesa.

ATAQUE FRONTAL A LA DEMOCRACIA

Además, el acuerdo anima a los grupos a impulsar una modificación del Reglamento de la Cámara para dotar a la institución de herramientas "más eficaces" para responder a situaciones de conflictividad como la vivida la semana pasada.

Según han avanzado fuentes parlamentarias, Armengol también ha trasladado esta propuesta a la Junta de Portavoces, para que sean los grupos los que, si lo estiman oportuno, presenten una proposición de ley de modificación parlamentaria.

La presidenta del Congreso considera que los "ataques" al Congreso, su reglamento o su Presidencia "no son causales", sino "el inicio de una coreografía siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia". Por eso, pide a los grupos que abran una reflexión al respecto, trabajen para rebajar la crispación y barajen su propuesta de reformar el Reglamento en este sentido.

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