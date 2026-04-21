Armengol pide dotar al Congreso de más instrumentos para actuar ante conflictos como el provocado por el diputado de Vox

La Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (c), y el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, es partidaria de impulsar una modificación del Reglamento de la Cámara para dotar a la institución de herramientas "más eficaces" para responder a situaciones de conflictividad como la vivida la semana pasada cuando un diputado de Vox fue expulsado del Pleno tras encararse con quien en ese momento presidía la sesión.

Según han avanzado fuentes parlamentarias, Armengol ha llevado esta propuesta a la Mesa del Congreso y después se la trasladará a los grupos en la Junta de Portavoces, para que sean ellos los que, si lo estiman oportuno, presenten una proposición de ley de modificación parlamentaria.

Además, en el texto que Armengol ha llevado a la Mesa se propone una condena del comportamiento de José María Sánchez García, el diputado que fue expulsado de la sesión plenaria la semana pasada. También incluye un aviso de que a quien incurra en conductas similares en el futuro se le aplicarán las medidas más contundentes que permita la normativa vigente, en referencia al artículo 106 del Reglamento, que por el que se puede expulsar al diputado sancionado durante un mes, sanción ampliable a seis meses si así lo decide la Mesa.

La presidenta del Congreso considera que los "ataques" al Congreso, su reglamento o su Presidencia "no son causales", sino "el inicio de una coreografía siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia". Por eso, pide a los grupos que abran una reflexión al respecto, trabajen para rebajar la crispación y barajen su propuesta de reformar el Reglamento en este sentido.