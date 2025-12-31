Metsola destaca que España ha logrado que la UE sea "más fuerte y próspera": "Es la historia de un gran éxito"

Archivo - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado este miércoles que la presencia de España en la Unión Europea (UE) ha hecho que la UE "sea más fuerte, próspera y solidaria".

Así se ha expresado la líder de la Eurocámara en un corte de video en español en el que ha valorado el 40 aniversario del ingreso de España en la UE, la cual se hace efectiva este próximo 1 de enero.

De este modo, Metsola ha destacado que la presencia de España en la Unión Europea es la "historia de un gran éxito para los españoles y para todos los europeos".

"En estos 40 años, España ha hecho que nuestra Unión sea más fuerte, próspera y solidaria", ha concluido la presidenta del Parlamento Europeo.