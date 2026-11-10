Migrantes confirman a la jueza la participación de agentes marroquíes en la entrada masiva en Ceuta de julio

Archivo - Dos embarcaciones de la guardia civil interceptan a varios migrantes, a 26 de julio de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios migrantes han confirmado este martes a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que agentes marroquíes participaron en la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos de finales del pasado mes de julio.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración ante Tardón de cuatro testigos protegidos a propuesta del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, que se ha extendido durante cerca de tres horas.

Las fuentes han señalado que los cuatro testigos habrían entrado en España durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio, unos de manera voluntaria y otros de forma involuntaria.

Uno de ellos ha asegurado que se encontraba con su familia en Castillejos durante uno de los dos días de la incursión terrestre y marítima, y que todos ellos acudieron a la costa a interesarse por la situación. En un momento dado, alguien les empujó y cayeron al mar, y posteriormente fueron rescatados por la Guardia Civil, de acuerdo a las fuentes.

Hace dos semanas, otros tres migrantes que también cruzaron la frontera el pasado 30 de julio reconocieron ante la jueza que agentes marroquíes les guiaron hacia Ceuta e identificaron a algunos de ellos.

En un informe remitido a Tardón, el CENIF achacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, a la par que apuntó a que existió "planificación", tanto "previa" como "táctica".

También señaló una "especialización de alto nivel" que "no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la Policía en esa zona y que se encuentran muy lejos de las capacidades de las pocas estructuras de entidad que operan en el ámbito de la inmigración irregular en Marruecos".

En dicho informe también destacó "la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos" y "el 'guiado activo' de la masa hacia los lugares de paso, por parte de esas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Y subrayó una "dirección estratégica", al considerar "evidente la concurrencia de un proceso de dinamización, viralización de mensajes, activación y desactivación de perfiles de redes sociales y sistemas de mensajería, la contranarrativa y la desinformación asociadas a elementos externos".