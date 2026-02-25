Milans del Bosch pidió al rey que hablara con Armada en la ronda del monarca con las capitanías generales

General Jaime MIlasn del Bosch- EUROPA PRESS

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El general Jaime Milans del Bosch preguntó al rey Juan Carlos si había hablado con el general Armada y le pidió que lo hiciera, en el contacto telefónico que mantuvieron durante la ronda con las capitanías generales que el monarca decidió realizar aproximadamente a las siete de la tarde del 23 de febrero de 1981, 40 minutos después del asalto del Congreso de los Diputados.

Así consta en un documento del CNI desclasificado por el Ministerio de Defensa este miércoles sobre el golpe de Estado del 23F. Titulado, 'Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero'.

Tras conocer por Sabino Fernández Campo que el general Armada pretendía acudir al Palacio de la Zarzuela, alrededor de las siete de la tarde, el rey decidió "de ningún modo autorizar a Armada para que venga a Zarzuela y que la Junta de Jefes de Estado Mayor tome la dirección militar de los acontecimientos".

Asimismo, decidió establecer contacto con las capitanías generales, lo que hizo personalmente, hablando con todos. "El contacto con la III resulta difícil", señala el documento en alusión a la de Valencia, comandada por Milans del Bosch. De la conversación que mantienen, el documento resalta que Milans "está a las órdenes del Rey y que ha tomado medidas de seguridad para preservar el orden. Además, "pregunta si S.M. ha hablado con el General Armada y pide que lo haga".

Paralelamente, por orden del rey, Fernández Campo contacta con Francisco Laina, director general de la Seguridad del Estado, y se acuerda "que se reúnan los Secretarios de Estado y Subsecretario el Ministerio del Interior para tomar las medidas de orden legal que sean necesarias, teniendo en cuenta la situación del Gobierno en el Congreso, y siempre en conexión con la Junta de Jefes de Estado Mayor".

ARMADA ENTRA EN EL CONGRESO CON PALABRA DE NO HABLAR A LOS DIPUTADOS

A las 22.35 se producen nuevas conversaciones con Milans del Bosch para que retire las unidades que habían salido a las calles en Valencia y que ordene a Tejero que deponga su actitud.

Pero Milans del Bosch habla con Fernández Campo e insiste en la solución 'Armada'. Fernández Campo conocía de una conversación previa que el General Armada puede entrar en el Congreso porque conoce la contraseña que facilitará su entrada.

A continuación hay una conversación entre Fernández Campo y Armada en la que este insiste en su solución. El secretario general de Casa del Rey le dice que "de ninguna manera el rey autoriza a dirigirse a los diputados en su nombre", y le arranca su palabra de honor de que no lo hará. Posteriormente, el general Armada logra entrar en el Congreso.

A su salida, entre la 01.30 y las 2, Armada informa que se ha entrevistado con Tejero y que no le ha dejado pasar al interior. Obstinado, según el documento, reitera que no recibe más ordenes qwue las de Milans del Bosch y rechaza el ofrecimiento de Armada de un avión.

A LAS 19.30 SE DECIDE QUE EL REY TRANSMITA UN MENSAJE EN RADIO Y TV

Después de conocida la situación de las distintas capitanías y para hacer llegar la postura del rey, se decide, aproximadamente, a las 19.30 horas que se transmita por televisión y radio un mensaje por el monarca.

Se habla con Televisión (serán aproximadamente las 20.00 horas) y se sabe que TVE está vigilada y ocupada por una unidad al mando de del capitán de Caballeria Merlo. Se intenta hablar con él y dice que no acepta órdenes que no emanen de su coronel. Se consigue "trabajosamente" enlazar con el Coronel Valencia, del regimiento Villaviciosa, quien puesto al habla con Fernández Campo asegura que retirará su unidad de Televisión, siempre según el mismo documento ahora desclasificado.