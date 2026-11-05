Milei equipara el socialismo con el fascismo delante de Sánchez durante la Cumbre Iberoamericana

1131172.1.260.149.20261105103357 (I-D) El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la República Argentina, Javier Milei, y el Rey Felipe VI durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha equiparado este jueves el socialismo con el fascismo en un discurso ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes iberoamericanos durante la XXX Cumbre Iberoamericana.

En su intervención en el plenario de la cumbre, Milei ha centrado gran parte de su discurso en cargar contra el socialismo que ha relacionado con el fascismo. "El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", ha explicado.

"Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política", ha agregado.

Según ha defendido Milei, "todo en el Estado, nada fuera del Estado", que ha señalado como máxima fascista "describe a los estados socialistas". "Comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda", ha subrayado.

El presidente argentino ha llegado a afirmar que "los fascistas a la derecha de la extrema izquierda" no hace que "dejen de ser socialistas". "Y que alguien que está en la derecha no es extrema derecha sino que está mostrando la posición de la extrema izquierda", ha concluido, tras señalar que esas agendas "que se denominan progresistas" y "ganan terreno" en Europa.

De esta forma ha llevado sus tradicionales proclamas a favor de la defensa férrea de la libertad individual y las críticas a la intervención estatal, señalando que la libertad "se defiende sobre todo con los límites que cada uno acepta para su propio poder".

Respecto a la situación en Latinoamérica, Milei ha saludado la ola de derechas que ha llegado al poder en los últimos meses, caso de Chile, Colombia o Perú que según ha incidido "impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder".

"El espíritu liberal sigue vivo y hoy la Argentina demuestra que ese avance es posible. Respalda con firmeza a los gobiernos decididos a recorrer ese camino", ha expuesto, y a contrapuesto estos cambios a los "regímenes" en Latinoamérica "que invocan los Derechos Humanos mientras encarcelan disidentes y silencian a la prensa".

ELOGIO A FELIPE VI

Por otra parte, Milei ha tenido palabras de elogio hacia el Rey Felipe VI, con quien tampoco podrá reunirse de forma oficial durante esta visita a España, la octava que lleva a cabo, agradeciéndole su invitación a la Cumbre.

"Gracias a la perseverancia de su majestad, este espacio pudo convertirse en un lugar donde nuestros países pueden trabajar juntos", ha señalado el mandatario argentino, en una referencia velada a las diferencias actuales entre los dos gobiernos.

Milei ha arrancado su intervención expresando en nombre del Gobierno y el pueblo argentinos su "más sentido pésame por las 69 víctimas del reciente accidente ferroviario en Toledo", entre las que figuran dos argentinos.

"Acompañamos con respeto el dolor de sus familias y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha afirmado el mandatario, asegurando que "en este momento de dolor, la Argentina está junto al pueblo español".