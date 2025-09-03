La ministra Sira Rego respalda las protestas propalestinas en La Vuelta ciclista: "Demuestran el compromiso por la paz"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre el reparto de menores no acompañados, en el Ministerio de Sanidad y Derechos Sociales, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

IU proclama que esta "etapa la ha ganado Palestina"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que la sociedad española está dando una "lección de humanidad" con su apoyo al pueblo palestino y que las protestas en La Vuelta ciclista, como las que han tenido lugar hoy durante una etapa en Bilbao, demuestran el "compromiso con la paz y los derechos humanos".

"En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten "en peligro" porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya", ha escrito Rego a través de la red social 'X'.

Ante estas movilizaciones en protesta contra Israel y a favor del Estado palestino la dirección de la carrera ciclista ha decidido suspender el final de la etapa de Bilbao por motivos de seguridad, según ha explicado.

La ministra, de origen palestino, precisamente ha acudido también este miércoles al Círculo de Bellas Artes de Madrid donde se encuentran encerrados desde este martes más de 50 docentes de Marea Palestina para pedir al Gobierno el embargo de armas a Israel.

IU: "ESTA ETAPA LA HA GANADO PALESTINA"

IU, la formación en la que milita Sira Rego, ha dado su apoyo también a estas movilizaciones y ha destacado que España "está dando un ejemplo de solidaridad con Palestina desde todos sus rincones".

La formación, desde su cuenta oficial en las redes sociales, ha criticado la presencia del equipo Israel-Premier Tech en esta competición deportiva.

"Israel utiliza La Vuelta para limpiar su imagen mientras continúa el genocidio. El sionismo no debería participar en ninguna competición deportiva", ha agregado IU para proclamar que hoy la etapa "la ha ganado Palestina".