El ministro Torres achaca a PP, Vox y Junts el "malestar creciente" que ha originado la huelga general

1132638.1.260.149.20261110162915 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras la reunión constitutiva del Consejo Superior de Fundaciones, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cree que "cualquier persona con sentido común" aplaudiría la huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles, aunque ha culpado a PP, Vox y Junts de haber producido un "malestar lógico, palpable y creciente" por haber rechazado los decretos de vivienda.

Así se ha pronunciado Ángel Víctor Torres en declaraciones a los periodistas tras intervenir en la reunión constitutiva del Consejo Superior de Fundaciones en la sede de la Fundación ONCE sobre la huelga general convocada este miércoles en toda España.

En este contexto, el ministro Torres ha acusado a PP, Vox y Junts de votar en contra de los decretos de vivienda por una cuestión "absolutamente partidaria": "Eso ha producido un malestar evidente, lógico, palpable, creciente, y por eso la gente va a salir a la calle".

Ángel Víctor Torres también se ha pronunciado sobre el funeral que se celebrará este martes por la tarde en la catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario en Urda, evitando hablar sobre la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Sí que ha defendido que el Gobierno de España "va a estar en todos los actos de duelo" como este funeral, recordando que el Ejecutivo estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la ministra Milagros Tolón.

"El Gobierno de España está y hoy va a estar, por lo tanto todo nuestro sentimiento de solidaridad con las familias y con los amigos de las personas que han perdido la vida, el deseo de la recuperación a los heridos", ha proclamado.

Por último, ha recalcado que el Gobierno apoya que la investigación se haga "con total transparencia, rigor y sin prejuzgar".