El ministro Torres avanza reuniones bilaterales con Comunidad Valenciana, Canarias y País Vasco durante este mes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que el Gobierno convocará durante este mes la Comisión Mixta con la Generalitat Valenciana para seguir "avanzando" en la reconstrucción de la Comunidad tras los daños ocasionados por la dana el 29 de octubre del 2024.

Así lo ha señalado durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, donde también ha anunciado la convocatoria de comisiones bilaterales en este mismo periodo de tiempo con aquellos ejecutivos autonómicos que "lo han pedido", entre ellos Canarias y el País Vasco.

"Este mes lo que vamos a hacer es convocar la Comisión Mixta con el presidente de la Generalitat para avanzar juntos en la reconstrucción de la Comunidad Valenciana", ha afirmado Torres desde la tribuna del Congreso.

Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo continuará impulsando los mecanismos de cooperación territorial con las comunidades autónomas y defendiendo una política basada en el diálogo institucional.

En este sentido, el ministro ha reivindicado la gestión territorial del Gobierno y ha destacado que durante los mandatos de Pedro Sánchez se han producido más transferencias de competencias a las comunidades autónomas.

"Menos conflictividades, más fondos para las comunidades autónomas y más traspasos", ha señalado Torres, quien ha cifrado en 51 los traspasos realizados por el actual Ejecutivo frente a los 16 efectuados durante el Gobierno del expresidente 'popular' Mariano Rajoy.

Además, ha defendido que dichas transferencias no solo han beneficiado al País Vasco o Cataluña, sino también a comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Galicia, La Rioja o Canarias.

"Nosotros creemos más en el Estado que ustedes, sin ninguna duda", ha asegurado el titular de Política Territorial.

En este mismo sentido, Torres también ha avanzado que el Gobierno mantendrá las ayudas dirigidas a comunidades autónomas y ayuntamientos afectados por fenómenos meteorológicos adversos, poniendo como ejemplo las inundaciones registradas en Extremadura y Andalucía.

DEFIENDE LA "ESTABILIDAD" DEL EJECUTIVO

En respuesta a las críticas del PP, Torres ha defendido la "estabilidad" del Gobierno apoyándose en los principales indicadores económicos y sociales.

El ministro ha destacado que España ha alcanzado los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, frente a los menos de 19 millones registrados en 2018 durante el mandato 'popular'. Asimismo, ha subrayado la reducción del desempleo juvenil y femenino respecto al anterior Ejecutivo.

También ha resaltado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros mensuales, el aumento de la inversión en Formación Profesional y el incremento de los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

"Este Gobierno es preciso, es necesario y sostenible", ha concluido Torres.