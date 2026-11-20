El ministro para la Transformación Digital, Óscar López (c), el ministro de Justicia, Félix Bolaños (i), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (2i) y la ministra de Defensa, Margarita Robles (3d), en un acto de campaña para el 29N. - Ananda Manjón - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

Distintos ministros del Gobierno han salido a defender la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reivindicando el "proyecto de país" propuesto por los socialistas frente a la "ley de la selva".

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que en la noche de este jueves se ha visto a "un presidente" que "quiere avanzar y no retroceder", "ampliar derechos" en vez de "recortarlos" y "generar empleo y prosperidad", ha escrito en una publicación 'X'.

Por otro lado, ha aseverado que Feijóo "perdió el rumbo" durante el 'cara a cara' y "la educación" con un perfil "rendido a la ultraderecha". "Cuando alguien interrumpe constantemente y no deja hablar al adversario, o no tiene nada que aportar o quiere ocultar su proyecto", ha añadido.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado las "inventadas" del líder popular, y ha ironizado con que el verificador del 'cara a cara' ha presentado su "dimisión" ante "el torrente de cifras falsas del señor Feijóo", ha expuesto también en 'X'.

En esta línea se ha pronunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha mandado "ánimo" a los verificadores "con todo el trabajo que tienen esta noche con Feijóo", al que ha acusado de embarrar "todo lo que toca".

También ha manifestado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha agradecido a Sánchez "no caer en provocaciones" y "mantener la calma, el rigor y la pedagogía que necesita España".