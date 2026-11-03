Minuto de silencio en el Congreso en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Archivo - Minuto de silencio por las víctimas de Adamuz en el Congreso. Imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) y que se cobró la vida de 69 personas.

Justo antes del inicio de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el citado órgano parlamentario -- el único que permanece activo tras la disolución de las Cortes--, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a sus señorías guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrible siniestro, "con especial recuerdo a quien fue compañera del Congreso y ministra Fátima Báñez".

Además, ha aprovechado para comunicar a los diputados presentes que este gesto se haría extensivo a las dos últimas víctimas de la violencia machista en Madrid y Barcelona, como ha venido siendo habitual durante la legislatura, y con un recuerdo a la exconsejera de Economía del Gobierno de Aragón Marta Gastón, que fue diputada y senadora, y que falleció esta semana tras una larga enfermedad.

Tras el minuto de silencio, Armengol ha pedido a los diputados hacer "un especial esfuerzo de respeto" con esta comparecencia. "Es lo mínimo que podemos hacer por las víctimas y por el dolor de toda la población española", ha dicho.