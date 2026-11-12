Minuto de silencio en el Congreso por el policía fallecido por la explosión de una mochila en Oviedo

Archivo - La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (2i), al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso ha arrancado su sesión de este jueves guardando un minuto de silencio en memoria del subinspector de la unidad de guías caninos de la Policía Nacional Juan José Rodríguez, fallecido el martes en Oviedo en acto de servicio tras una explosión de una mochila.

La presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, ha recordado también al agente del grupo de desactivación de explosivos (TEDAX), que resultó gravemente herido en el mismo suceso, que provocó la muerte de Deny, uno pastor alemán de la Policía. Las Fuerzas de Seguridad siguen sin localizar al presunto autor de los hechos, un hombre con antecedentes, que previamente habría herido a una joven de 17 años, supuestamente por una disputa vecinal.

El minuto de silencio ha sido secundado con los representantes de todos los grupos parlamentarios puestos en pie, igual que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha acudido a la Diputación Permanente para defender la convalidación del decreto ley de vivienda que incluye la prórroga automática de los alquileres.