Minuto de silencio en el Congreso por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Diputados, funcionarios y trabajadores del Congreso guardan un minuto de silencio en la Escalinata del Palacio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo). - EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha guardado este jueves al mediodía un minuto de silencio en la Puerta de los Leones en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), en un acto en el que han participado funcionarios y trabajadores de la Cámara Baja, así como representantes de distintos partidos políticos.

Entre los asistentes han estado los cuatro miembros del PP en la Mesa del Congreso --José Antonio Bermúdez de Castro, Marta González, Guillermo Mariscal y Carmen Navarro--, así como la socialista Isaura Leal y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Por parte de los grupos han asistido la portavoz del PP, Ester Muñoz; el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago;, y la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, entre otros.

La bandera del Congreso ondea a media asta desde este miércoles en señal de solidaridad y apoyo a las víctimas del accidente ferroviario y a sus familiares. El luto oficial se prolongará hasta el sábado.