Minuto de silencio en sedes de ministerios por las víctimas del siniestro de Urda

1129548.1.260.149.20261029131743 Trabajadores del Ministerio de Sanidad durante el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que ha dejado 69 fallecidos y 110 heridos. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Personal de diferentes departamentos ministeriales ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y 110 heridos.

En concreto, los ministerios de Defensa; Interior; Sanidad; Derechos Sociales; Igualdad, Transición Ecológica y Reto Demográfico; Educación, FP y Deportes; Economía, Comercio y Empresa; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Hacienda; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transformación Digital y Función Pública; Industria y Turismo; Trabajo y Vivienda han compartido este homenaje a través de sus cuentas oficiales de la red social 'X'.

El Ministerio de Defensa, además de haber guardado ese minuto de silencio y trasladar su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas del accidente, ha anunciado que la bandera de su sede ministerial ondea a media asta "en señal de duelo".

Por su parte, el Ministerio del Interior ha guardado también un minuto de silencio en la provincia de Toledo y en solidaridad con sus familias y seres queridos. Además han enviado un mensaje de "cariño y apoyo en estos momentos de dolor".

Asimismo, se ha sumado a este gesto el Ministerio de Sanidad que, además de trasladar su solidaridad a familias y afectados, ha reconocido el trabajo y dedicación de los equipos sanitarios y de emergencias sobre el terreno.

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presidido en la sede del ministerio que dirige el minuto de silencio junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Educación, FP y Deportes, han mostrado su apoyo de la misma forma frente a la puerta de su sede ministerial, lamentando las pérdidas y agradeciendo las labores de los servicios de emergencia.

También el Ministerio de Economía, con Carlos Cuerpo al frente, ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario, lo mismo que Inclusión, con Elma Saiz a la cabeza; y Transformación Digital, liderado por Óscar López, y Agricultura, con Luis Planas al frente.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rendido este homenaje junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el complejo de Nuevos Ministerios, mientras que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha hecho lo propio en su sede ministerial.