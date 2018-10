Miquel Iceta no ve diferencias que justifiquen diferentes candidaturas para liderar el PSC

Actualizado 25/11/2011 13:03:43 CET

Navarro, Ros y Elena siguen apostando por candidaturas diferenciadas

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado no apreciar diferencias políticas que justifiquen llegar al congreso del partido con más de una candidatura.

"Yo no he sabido ver hasta ahora --es verdad que puede que sea el candidato que más propuestas he hecho-- diferencias políticas que permitan justificar un enfrentamiento de candidaturas con proyectos diferentes", ha señalado en declaraciones a Catalunya Radio recogidas por Europa Press.

Tras avalar que haya un proceso de primarias para escoger el candidato a presidir la Generalitat, ha asegurado que no es su prioridad, y sobre si el PSC debe tener grupo propio en el Congreso, ha recordado que en Alemania la CSU y la CDU comparten grupo pero si no están de acuerdo votan diferente.

Los otros tres candidatos a liderar el PSC --el alcalde de Terrassa, Pere Navarro; el de Lleida, Àngel Ros y el ex alcalde de Vilanova i la Geltrú Joan Ignasi Elena-- apuestan por llegar al congreso con candidaturas diferenciadas.

Navarro, que no dejaría la alcaldía si es primer secretario del PSC, ha defendido la necesidad de que haya un congreso de renovación total y no de transición, así como que el líder del PSC pueda presentarse a la Generalitat.

Para Ros, que tampoco renunciaría a la alcaldía, también es importante llegar que el primer secretario socialista pueda optar a ser presidente de la Generalitat, y siempre ha destacado que sólo avalaría una candidatura unitaria en caso de se llegue al final del congreso.

En el caso de Elena, ha opinado que el partido necesita un debate de ideas, por lo que no está por una candidatura unitaria, y ha apostado por un proceso de primarias para escoger el candidato a la Generalitat.