Miquel Roca: "Los problemas, o tienen solución dentro de la Constitución o es que no tienen solución"

Actualizado 29/10/2018 21:34:17 CET

Martín Villa dice que si se pudiera recuperar Educación para la Ciudadanía habría que estudiar el debate de la Ley de Amnistía y su empeño de reconciliación

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El veterano político convergente y uno de los siete 'padres' de la Constitución, Miquel Roca, ha reivindicado el éxito de la Carta Magna y ha opinado que los problemas, que los hay, "o tienen solución dentro de la Constitución o, si no la tienen, es que no tiene solución".

"En la Constitución cabe todo aquello que desde el punto de vista de la voluntad popular puede caber, desde el respeto de los unos a los otros y a las propias formas y normas del Estado de Derecho", ha dicho durante su participación en un homenaje a los ingenieros diputados y senadores constituyentes en el Instituto de la Ingeniería de España.

Roca ha reconocido que puede haber "ambiciones legítimas" de reformar la Constitución, pero ha pedido que se explique "para qué", incluso afirmando que el cambiar por cambiar es "como mínimo un poco hortera". Además, ha pedido que el consenso de entonces no se sustituya por una mayoría "coyuntural y efímera".

En su opinión, España como país lo hizo "fantástico" con la aprobación de la Constitución y una prueba del éxito es precisamente que ha estado vigente 40 años sin ningún tipo de excepcionalidad. Roca ha compartido con los participantes en el acto que la Constitución fue un éxito del que todos los españoles deberían estar orgullosos.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha llamado a hacer "más pedagogía" porque, a su juicio, muchos jóvenes creen, porque alguien se lo ha contado, que la Constitución "no fue el resultado de un pacto libre entre españoles" sino que estuvo "condicionada por poderes fácticos". "No se corresponde con la realidad, pero en política no cuenta la realidad, cuenta la percepción", ha dicho.

Aunque hubo condicionantes, ha coincidido con Roca en señalar que los constituyentes fueron capaces de encontrar un marco para la convivencia de un pueblo "cainita" que durante 40 años se ha dedicado a vivir y trabajar juntos olvidando "enfrentamientos seculares".

Además, ha admitido que sí se ha cometido algún error como "intentar reformarla por la puerta de atrás", algo que habría que reconocer "para no volver a intentar hacerlo". Borrell ha llamado la atención sobre el hecho de que en Girona, donde "se han abierto las mayores grietas en el edificio constitucional", la Carta Magna tuvo un nivel de aprobación del 93 por ciento, así que hay que preguntarse qué ha pasado, pero no ha entrado en detalles sobre la situación de Cataluña.

De su lado, Rodolfo Martín Villa, que ha intervenido en nombre de los homenajeados -él mismo, ingeniero, fue senador constituyente-, ha recordado los intentos de reconciliación que surgieron ya en la posguerra y cómo estos tuvieron su expresión final en el debate de la Ley de Amnistía, de 1977.

Así, ha afirmado que si se recuperase la asignatura de Educación para la Ciudadanía -aunque ha dicho ser consciente de que sus correligionarios políticos no están muy acuerdo- debería incluirse en ella el debate de esa ley y el afán de reconciliación que le precedió.

Roca y Borrell han participado en un homenaje a los ingenieros diputados y senadores que formaron parte de la legislatura constituyente 1977-1979, un evento con el que el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha querido sumarse al 40 aniversario de la Constitución española y a los "actos de reconocimiento de aquellos que fueron protagonistas directos de ese cambio histórico".

En la legislatura constituyente, eran ingenieros 19 de los 350 diputados y 10 de los 250 senadores, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa, que lo fue por designación real (así lo fueron un total de 41).

En el acto también han participado la vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, y el presidente del Instituto, Carlos del Álamo Jiménez. Tras el mismo, se ha descubierto una placa conmemorativa en homenaje a los ingenieros diputados y senadores constituyentes.