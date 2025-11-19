Miriam Nogueras dice que el Gobierno está haciendo "teatro" con los Presupuestos: "Deben estar de campaña electoral"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha asegurado hoy que el Gobierno "está haciendo teatro" con los Presupuestos Generales del Estado porque sabe que no tiene los votos para sacarlos adelante. En su opinión, "deben estar de campaña electoral" o contar con el voto de PP y Vox para sacarlos adelante. Además, cree que es "sintomático" de que la "caída puede ser aún más dura" el hecho de que el Ejecutivo haya celebrado que Junts se abstuviera en la enmienda que propiciaba prorrogar las centrales nucleares.

Así se ha pronunciado en declaraciones en el programa de Ana Rosa en Telecinco, recogidas por Europa Press, donde ha señalado que si Cataluña no ha cobrado los Presupuestos del año anterior, ni de los anteriores, "cómo van a votar a favor de unos terceros, cuartos o quintos presupuestos".

Así, se ha preguntado cómo piensa aprobar el Ejecutivo los presupuestos si el dinero "no llega a Cataluña". Por ello ha señalado que en este punto sólo hay dos opciones: o el Ejecutivo tiene un acuerdo con el PP y Vox o "están haciendo teatro" porque saben "perfectamente que la mayoría para aprobarlos no la tienen". En su opinión, deben estar "de campaña electoral".

--- En este contexto, ha recordado que ayer el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto y supone gastar 36.800 millones demás, permitido por Europa. Sin embargo, lamenta que en el reparto que ha hecho el Ejecutivo de esa cantidad, 35.000 millones se los queda "papá Estado" y a Cataluña solo le llegarán 333 millones de los más de 2.200 que en su opinión le corresponderían.

"Esto no se puede tolerar, no lo tolera Junts y lo que tampoco comprendemos es cómo los diputados catalanes que están aquí permiten este trágala de Pedro Sánchez. No puede ser", ha exclamado añadiendo que "ni el ministro Montoro se atrevió a hacer este reparto".

NO VA DE ROJOS O AZULES, VA DE CATALUÑA

La Portavoz de Junts dice que mucha gente se ha pensado que por el hecho de que hayan roto con el PSOE hace que den "carta blanca" a otros partidos y ha querido dejar claro que eso no es así porque, según ha advertido, esto no va de "rojos o azules" , ya que para ellos solo hay un bloque y es Cataluña.

Así, ha apuntado que el PP se había pensado que iba a tener los votos de Junts para la prórroga de las centrales nucleares, si haberlo pactado con Junts y "a cambio de nada para Junts". "No han entendido absolutamente nada de cómo funciona Junts", ha exclamado.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el hecho de que se abstuvieran en esa enmienda se haya convertido en una celebración para el Gobierno "como si hubieran ganado la Champions" es sintomático de la situación actual: "Si celebran esto, entonces entiendo que la caída aún va a ser más dura".

QUE PACTEN PP Y PSOE

Al ser preguntada por qué no se atreven a realizar una moción de censura, Nogueras ha respondido que ellos no están para dar estabilidad a ningún gobierno español. Señala que no tienen ni el botón de la moción ni el de convocar elecciones porque solo cuentan con 7 de los 350 diputados del Congreso.

Dicho esto, ha recordado que hay dos grandes partidos estatales que "cuando han querido han pactado", recordando el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha preguntado "qué están haciendo ahora".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el haber roto con el PSOE no significa que se vayan a ir con el "otro bloque" porque cualquier Gobierno español, en su opinión, tiene "muchos deberes con Cataluña".