MM critica el "despilfarro" de la Comunidad en la Línea 7B y exige "soluciones seguras" para San Fernando y Coslada

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, visita a los vecinos afectados por la Línea 7B. - MÁS MADRID

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado el "despilfarro millonario" de la Comunidad de Madrid en la Línea 7B de Metro y ha reclamado "soluciones reales y seguras" para los municipios de San Fernando de Henares y Coslada.

La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha acompañado a los vecinos afectados por la línea 7B de Metro junto a representantes locales de ambas localidades esta semana, ha informado el partido en un comunicado.

En su visita, Más Madrid ha cargado contra "el maltrato institucional ejercido" por el Gobierno regional, "con un despilfarro millonario en obras mal gestionadas, ocultación de información sobre el estado de las infraestructuras y ausencia de soluciones justas y adaptadas para las familias afectadas".

Bergerot ha destacado que la reapertura de la Línea 7B no puede presentarse como una "mera operación de propaganda" y ha exigido que "se garantice seguridad y transparencia", así como "certezas a quienes llevan 15 años sufriendo las consecuencias de una infraestructura mal planificada".

Por su parte, la concejala de San Fernando, Isa Luque, ha puesto el foco en "el enorme desgaste humano que arrastran las personas afectadas, con un daño psicológico y emocional sufrido durante años" y ha censurado "la falta de empatía mostrada por la Comunidad de Madrid, que ha dado la espalda a las vecinas y vecinos en todo este proceso".

En esta línea, la concejala de Coslada, Sonia Murillo, ha insistido en que la inminente reapertura de la Línea 7B "no despeja las dudas sobre la seguridad de la infraestructura" y ha reclamado "garantías firmes y verificables que eviten que vuelva a ponerse en riesgo a las personas usuarias y a los barrios afectados".

Más Madrid ha recordado también que "se han tenido que demoler más de 70 viviendas en San Fernando de Henares, dejando a cientos de familias desplazadas y generando un grave problema social en la ciudad". Ha mostrado su "compromiso" para conseguir "soluciones definitivas, seguras y justas".