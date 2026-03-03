La monarquía española, entre las Jefaturas de Estado más baratas de Europa: 2,21 euros por ciudadano al año

Archivo - La Princesa Leonor, el rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía durante la audiencia a los galardonados con los "Premios fin de grado 2024" de la Universidad de Oviedo en el Hotel de la Reconquista - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La monarquía española es de las Jefaturas de Estado de Europa que menos le cuesta a sus ciudadanos, una media de 2,21 euros al año por cada habitante, muy lejos de los más de 10 euros que se gastan los noruegos y los daneses en sus reyes y por debajo también de los más de tres euros que cuesta a los italianos su presidente de la república.

Así de desprende del estudio 'El coste de las Jefaturas de Estado en Europa. Un análisis comparado de monarquías y repúblicas' publicado por la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (REMCO) y realizado por los profesores universitarios, Daniel Carrasco y Daniel s. Toledano, ambos socios de SIIG S.L. (Spin-Off de la Universidad de Málaga).

Para ello, se ha analizado y comparado el coste que tienen las jefaturas de Estado de España, Dinamarca, Noruega y Reino Unido, todos ellos monarquías, así como Italia, Alemania y Portugal, que cuentan con presidentes de la República (no se incluye a Francia, cuya república es presidencialista), y se ha cotejado tanto los presupuestos propiamente dichos de dichas instituciones como los que sufragan otras, sobre todo en lo relativo a los viajes y la seguridad.

En este sentido, en el caso de España, el coste se eleva a 105,24 millones de euros, de los que 80,7 millones --la partida más amplia-- son para personal. Cabe recordar que la partida que recibe la Casa del Rey de los Presupuestos Generales del Estado se sitúa en 8,43 millones, un monto que está congelado desde 2023, al estar prorrogadas las cuentas públicas.

En términos absolutos, el coste promedio de las monarquías se sitúa en 98 millones de euros, ligeramente por encima de la media de 81 millones de euros de las repúblicas, si bien el estudio aclara que la cifra relativa a Alemania y Portugal estaría subestimada, ya que no se han podido obtener datos completos.

ITALIA ENCABEZA LA LISTA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

Así, el ránking lo encabezaría Italia, con 187 millones de euros, seguido por Reino Unido, que destina a su casa real 166 millones de euros, y en tercera posición se sitúa España. Ya muy lejos se sitúan Dinamarca (62,48 millones), Noruega (59,18 millones), Alemania (38,61 millones) y Portugal (16,94 millones).

Sin embargo, un análisis relativo de los costes arroja un listado muy diferente y que sitúa a España con un gasto muy por debajo de la media tanto en términos de población, como de riqueza nacional o gasto público, mientras que Dinamarca y Noruega presentan costes mucho más elevados en relación con estas métricas.

En este caso, el coste medio por habitante de las monarquías se sitúa en los 3,13 euros, ligeramente por encima de los 2,94 que cuestan las repúblicas. El hecho de que tanto Noruega como Dinamarca tengan menos población aumenta el coste de sus monarquías, que se sitúa respectivamente en 10,91 euros y 10,64, mientras que en España la Corona cuesta a cada español 2,21 euros al año, casi cinco veces menos.

3,17 EUROS POR CADA BRITÁNICO

Este dato también es inferior a los 2,48 euros que les cuesta la monarquía a los británicos o los 3,17 euros que les cuesta a los italianos su presidente de la República. En el caso de los jefes de Estado de Portugal y Alemania, salen algo más económicos, por 1,64 y 0,46 euros respectivamente.

Si lo que se compara es el coste relativo al PIB del país en cuestión, no se aprecia una diferencia significativa entre monarquías y repúblicas. Así, por cada 1.000 euros de PIB el coste más elevado es nuevamente el de Dinamarca (0,14 euros) y Noruega (0,09 euros), seguidos por Italia (0,08 euros) y a continuación España (0,07 euros).

Por lo que se refiere al coste relativo por cada 1.000 euros de gasto público, se aprecian diferencias significativas en el peso de los respectivos presupuesto, con las dos monarquías nórdicas a la cabeza --Dinamarca (0,37 euros) y Noruega (0,30 euros)-- mientras que España se sitúa a la par con Italia (0,17 euro).