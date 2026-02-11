Moncloa celebra que la izquierda del PSOE se mueva para las generales, pero ve lejos la unidad con Podemos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen (d), durante una sesión en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ala socialista del Ejecutivo valora los movimientos que están desplegando a su izquierda los partidos de Sumar al impulsar la renovación de su coalición, pues ven necesario que ese espacio esté unido, pero consideran que esta maniobra es aún insuficiente para que Podemos pueda acceder a formar parte de un frente amplio. También creen "poco orientativos" los pasos dados por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuya propuesta de unidad plurinacional ha suscitado una negativa clara por parte de los partidos involucrados.

Estas fuentes recalcan que el PSOE tiene que activar al electorado progresista para este ciclo electoral y creen que sus votantes volverán en las generales, a pesar de los dos varapalos que ha sufrido el partido en las elecciones de Aragón y Extremadura.

Sin embargo, también necesita que la denominada izquierda alternativa se recomponga en las generales y por ello ve importante que Más Madrid, Sumar, IU y Comunes ya ponga fecha a la refundación de su coalición electoral, que tendrá lugar el 21 de febrero.

SI PODEMOS VE AGUA, SE LANZARÁ SOLO

"Necesitamos que se unan", exponen desde el ala socialista del Ejecutivo para agregar que por ahora no ven que esta refundación del proyecto seduzca a Podemos, pues creen que los morados irán por separados si tienen asegurado un suelo del 3% del voto, que les reportaría representación en el Congreso. Por debajo de ese umbral, piensan que podrían reconsiderar su postura.

Aparte, apuntan que una clave en la reconfiguración del ecosistema de partidos a la izquierda del PSOE es el futuro político de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dado que hay varios sectores del socio minoritario que la dan por amortizada y esperan que se haga a un lado.

En todo caso, dichas fuentes estiman que Díaz no va a aclarar si repetirá o no como candidata hasta que se acerquen las elecciones generales y creen que está en su deseo repetir como cabeza electoral, como expuso públicamente ayer Movimiento Sumar.

Respecto a la figura de Rufián, que durante estas fechas ha llamado públicamente a la izquierda a reaccionar, en las filas socialistas descartan que pueda liderar a toda la izquierda del PSOE, dado que ningún partido le ha seguido en su idea, y piensan que su condición soberanista es un "hándicap" para unir a todo el espacio alternativo al PSOE.