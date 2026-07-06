Moncloa ve "incomprensible" que el juzgado impida a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez, en una imagen de archivo. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno rechaza la decisión del juzgado que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, de impedirle viajar a la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara (Turquía) y la considera "incomprensible".

Como el juez instructor de la causa contra Gómez, Juan Carlos Peinado, ya comenzó sus vacaciones, la resolución quedó en manos del juez sustituto, Antonio Viejo, que ha admitido parcialmente la petición de Gómez.

Le permite viajar a Reino Unido para acudir a la graduación de una de sus hijas, pero le deniega el permiso para ir a la cumbre de la Alianza Atlántica, después de que Peinado le retirase el pasaporte como medida cautelar al apreciar riesgo de fuga.

En una resolución publicada este mismo lunes por la tarde, el magistrado Viejo alega que "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional", según señala en un auto.

También hace hincapié en que Gómez es invitada por razones de "cortesía institucional internacional" y no tiene una "intervención activa" en la cumbre. Unas explicaciones que no convencen en Moncloa.