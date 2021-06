Mónica García cree que es momento de ir relajando medidas y cree que últimamente el Gobierno central no está acertado

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y jefa de la oposición, Mónica García, cree que es "momento de ir relajando medidas" y considera que "en las últimas semanas el Gobierno central no ha estado muy acertado en algunas de sus decisiones".

"No es momento de tomar restricciones que teníamos que haber tomado en Madrid en septiembre y octubre porque estamos en un momento de bajada de la curva, de vacunación y hay que ir relajando medidas", ha defendido la diputada desde los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Todo esto "no invalida" que la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, "se niegue a todo y deslegitime todo lo que sucede en el Consejo Interterritorial". La actitud de la 'popular' le recuerda "a los relojes estropeados, que dan la hora bien dos veces al día".

Esto le ha llevado a atacar a Ayuso por no ejercer más que "la oposición al Gobierno central constantemente". "No ha dado alternativa a Madrid para no ingresar en la UCI o para no contagiarnos. Ha sido irresponsable y sigue siendo desleal", ha apostillado.