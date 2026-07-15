Mónica García, a la espera de que Rajoy o alguien del PP se disculpe con Francia, "y no que sigan cavando un foso"

La ministra de Sanidad, Mónica García, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder Más Madrid, Mónica García, ha señalado este miércoles que sigue esperando que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o alguien del PP pida perdón a Francia por su "ofensa diplomática" con un claro "sustrato racista", "y no que sigan cavando un foso".

En los pasillos del Congreso, García ha lamentado que Rajoy no sólo no se haya disculpado por sus palabras sobre la Selección Francesa de Fútbol --en la que aseguró que no juegan "franceses"--sino que tampoco las haya rectificado.

"En el PP se da la triste coincidencia de que cuando cavan un foso hacia abajo siguen cavando y siguen cavando", ha lamentado la titular de Sanidad, para quien era "muy fácil" que Rajoy hubiera pedido perdón a los españoles pero, sobre todo, a los franceses diciendo que se pasó con el "chascarrillo". "Pero ya sabemos que no está dentro del ADN del PP pedir perdón", ha apostillado.

Preguntada por la victoria de la Selección Española de Fútbol frente a Francia, la ministra ha contrastado la labor colectiva de los jugadores de La Roja con el trabajo individual que llevaron a cabo los franceses.

"Así que trabajazo en equipo, auténtico talento y auténtico orgullo de nuestra Selección y, por supuesto, toda la suerte para la final", con independencia de quién sea el rival (Argentina o Inglaterra) porque, según ha clamado, "les vamos a ganar".