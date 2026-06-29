Mónica Oltra defiende alianzas en la izquierda que "desborden las siglas" y cierren la puerta al "cortoplacismo"

Archivo - La exvicepresidenta Primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y exportavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra Jarque, interviene durante el seminario ‘Feminismo para avanzar en derechos y hacer país’, en la c - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futura candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, ha defendido proyectos políticos en la izquierda alternativa basados en alianzas que "desborden siglas" y entierren el "cortoplacismo".

Así lo ha indicado durante su intervención para presentar al diputado de su formación en el Congreso Alberto Ibáñez en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Al evento han acudido la coordinadora autonómica de Podemos en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, y varios diputados del grupo Sumar como Carlos Martín, Enrique Santiago (IU), Alda Recas o Tesh Sidi (Más Madrid).

Oltra ha alertado que la "ofensiva del tardocapitalismo" pone en riesgo la vida del 99% de la población, al que solo se podrá vencer con una gran alianza "fraterna".

"Dicho de otra manera, no hay salidas individuales, solo hay salidas colectivas desde la organización social, política y comunitaria (...) Ahora también trabajamos en proyectos políticos, tejiendo alianzas que desborden las siglas y el cortoplacismo. Proyectos que pongan en el centro la vida, proyectos que pongan en el centro las personas", ha enfatizado.

MENSAJE A LOS PARTIDOS: HAY QUE ORGANIZARSE

Mientras, Ibáñez ha reivindicado que siempre ha contado con el apoyo de la también exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana hasta "cuando estaba en la cueva", en referencia a su situación judicial, y que siempre ha sentido su mano "amable y empática".

Siguiendo con su mensaje, el diputado ha pedido que las organizaciones no puede desubicarse de cara al futuro, apelando a la necesidad de unidad. "Si fuerzas diferentes somos capaces de desayunar juntos, seremos capaces de organizarnos fuera", ha apostillado Ibáñez.

LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EXPLICAN CIERTOS "AUTOS"

Por su parte, Oltra ha explicado que la Comunidad Valenciana tiene su singularidad propia y que no se sabe interpretar, a su juicio, desde la "centralidad" de Madrid. En este sentido, ha apostillado que en 2019 se conservaron gobiernos progresistas en este territorio y desplegaron un proyecto que abogó por preservar los servicios públicos frente al "mercantilismo".

"Lo hicimos posible y ahí es donde firmamos, si me permiten, no voy a decir nuestra sentencia, pero sí algún que otro auto que ustedes conocen muy bien", ha exclamado en referencia a la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de ordenar abrir juicio oral contra ella por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017.

Aparte, la aspirante a ser alcaldesa de Valencia en los próximos comicios municipales ha pedido imaginar los efectos de la dana en octubre de 2024 en caso de haber sucedido en Madrid.